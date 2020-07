Mellendorf

Das Verfahren und die Diskussionen haben etwas mehr als ein Jahr gedauert, doch jetzt stehen die neuen Namen für die Sporthallen auf dem Campus W fest. Der Rat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, dass die bisherige Realschulhalle ab sofort Gieslaved-Sporthalle heißt. Die neue Drei-Feld-Sportstätte trägt jetzt den Namen Roye-Sporthalle und die Gymnasial-Sporthalle ist nach dem Ort benannt – Mellendorf-Sporthalle. Lediglich für die Wedemarkhalle müssen sich Sportler keinen neuen Namen merken. Bei der Sportstätte hat sich nichts geändert. Die Namen sollen zu Beginn des neuen Schuljahres nach den Sommerferien angewendet werden.

Bürger hatten Namensvorschläge eingereicht

1989 hatte der Rat die bisherigen Namen für die Hallen von Realschule und Gymnasium festgelegt. Die seit Anfang Februar 2019 genutzte neue Sportstätte war bislang namenlos. Der Weg zu den neuen Namen war nicht ganz einfach: Bereits im Frühjahr 2019 hatte der Gemeinderat den Weg für die Neu- beziehungsweise Umbenennung der Anlagen freigemacht. Die Bürger konnten bis Ende Juni vergangenen Jahres ihre Vorschläge einreichen. Am Ende lag den Politikern der beteiligten Gremien für alle drei Hallen eine lange Liste mit jeweils mindestens 20 Ideen vor. Doch die Entscheidung haben sich die Politiker „nicht so ganz leicht gemacht“, gab SPD-Ratsfrau Daniela Mühleis zu. Es sollten ihren Angaben zufolge Namen sein, die niemanden bevor- oder benachteiligen und trotzdem einen Bezug zu dem Thema Gemeinschaft haben.

Die Politiker einigten sich auf die Namen der Wedemärker Partnerstädte in Frankreich und Schweden sowie auf Mellendorf als Ort, in dem sich die Sportstätten befinden. Auch, wenn sich die Ratsmitglieder der Gruppe FDP/Bündnis C nicht ganz mit dem Vorschlag einverstanden zeigten. Roye sei gut – „keine Frage“, sagte Ratsfrau Andrea Giese. Mit Gieslaved sei die Gruppe jedoch nicht zufrieden. „Denn die Partnerschaft zu Gieslaved ist noch am Werden“, begründete Giese. Die Benennung einer kommunalen Halle sei für den Namensgeber eine große Ehre. Nach Ansicht von FDP/Büdnis C komme dies für die schwedische Stadt noch zu früh. Die Politiker hätten es gut gefunden, wenn die Hallen nach verdienten Bürgern benannt worden wären – doch die Mehrheit der Ratsmitglieder entschied sich anders.

Von Julia Gödde-Polley