Fahrgäste aus der Wedemark können Kleinbusse ab Sommer 2021 per App anfordern. Die Gemeinde wird Teil eines Pilotprojekts von der Region Hannover und ihren Nahverkehrsunternehmen Üstra und Regiobus.

Das On-Demand-System soll den Busverkehr im ländlichen Raum stärken, den öffentlichen Nahverkehr ergänzen und geraden in den Dörfern abseits der S-Bahn-Linie den Menschen eine zuverlässige und flexible Anbindung für Fahrten ohne Auto ermöglichen – zum Beispiel auf dem Weg von und zur Arbeit. Die Kleinbusse, Sprinti genannt, werden in der dreieinhalbjährigen Testphase auf Abruf in den drei Kommunen – neben der Wedemark auch in Sehnde und Springe – unterwegs sein. Doch das kommt bei den lokalen Taxiunternehmen nicht gerade gut an.

Krise in der Taxi-Branche

„Uns wird das Leben ganz extrem schwerer gemacht“, sagt Edwin Böhm, dem das Taxiunternehmen ATS Böhm in Resse gehört. „Konkurrenz ist gut“, ergänzt er. „Aber wir müssen alle davon leben können.“ Er bezweifelt, dass das in Zukunft noch der Fall sein wird in der ohnehin kriselnden Branche. Die Umsätze seien seit Jahren rückläufig, bestätigt Hans-Jürgen Stolper, dessen insgesamt acht Taxen in der Wedemark und Burgwedel unterwegs sind. Um etwa zehn Prozent geringer sei der Verdienst im Vergleich zu vor fünf Jahren. Durch die Corona-Pandemie habe sich die Situation noch weiter verschlechtert. „In diesem Jahr werden wir nicht einmal 80 Prozent des Umsatzes des Vorjahres erreichen“, berichtet Taxi-Chef Stolper.

Viele Fahrten lohnen sich für Taxi-Unternehmen nicht

Viele Fahrten seien wenig lohnenswert. Böhm befürchtet, dass an ihm und dem Mitbewerber die wenig lukrativen Aufträge hängenblieben, wenn die Region mit Sprinti an den Start gehe. „In der ländlichen Region wie der Wedemark ist es ohnehin schwierig, einen Taxibetrieb zu unterhalten.“ Er müsse jeden Monat 3600 Euro verdienen, um die Kosten zu decken. „Wenn jemand in der Nacht fünf Kilometer von Bissendorf nach Wietze mit dem Taxi fahren möchte, lohnt sich der Aufwand kaum“, sagt Böhm. Schließlich müsse er allein rund neun Kilometer Anfahrt leer zurücklegen und anschließend erneut ohne Fahrgast nach Hause. Sollte sich das Geschäft durch den Start von Sprinti noch weiter verschlechtern, sieht Böhm nur noch einen Ausweg: „Dann gehe ich in Rente“, kündigt der 70-Jährige an.

Die neuen Sprinti-Busse werden sich optisch an den Sprinter-Bussen orientieren. Quelle: Regiobus/Kleinschmidt

Projekt Sprinti: Bus soll nach spätestens 15 Minuten vor Ort sein

Die Region Hannover möchte mit dem neuen Angebot den Busverkehr in der Wedemark sowie den weiteren Testkommunen Springe und Sehnde stärken. Sechs Kleinbusse mit sechs Plätzen für Mitfahrer sollen wochentags von 6 bis 1 Uhr und an Wochenenden von 8 bis 1 Uhr in der Gemeinde unterwegs sein. Das Prinzip ähnelt dem von Moia in der Stadt Hannover. Interessierte können per App auf dem Handy ihren Fahrtenwunsch buchen. Spätestens 15 Minuten nach der Bestellung soll der Bus vor Ort sein. Zwischen Haustür und Haltestelle sollen maximal 150 Meter liegen, versprechen die Verantwortlichen.

Testphase ist für Region nicht ganz günstig

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Konzept rentabel ist“, sagt Hans-Jürgen Stolper, dessen insgesamt acht Taxen in der Wedemark und Burgwedel unterwegs sind. Tatsächlich schätzt die Region die Kosten für das Projekt auf jährlich bis zu 3,5 Millionen Euro. Die Verantwortlichen rechnen nicht damit, dass die Kleinbusse kostendeckend unterwegs sein werden. Sie kalkulieren mit Einnahmen von 700.000 Euro aus dem Fahrscheinverkauf. Weil es sich nach eigenen Angaben um ein bislang einmaliges Projekt handelt, hofft die Region auf finanzielle Unterstützung von Bund und Land. „Damit wird Sprinti im Grunde steuerfinanziert“, kritisiert Stolper.

Der Transport von Haustür direkt zum Ziel ist rechtlich nicht erlaubt. „Dieser Gelegenheitsverkehr wäre genehmigungspflichtig“, erklärt Stolper. Dieses Recht obliegt laut Personenbeförderungsgesetz unter anderem den Taxen. Der Taxiunternehmer ist nicht glücklich darüber, dass die Region mit den Kleinbussen an virtuellen Haltestellen in der Nähe des gewünschten Ziels stoppen will. Es sei zwar legal, „doch damit umgeht sie mit ihrem geplanten Angebot das Personenbeförderungsgesetz“, kritisiert Stolper.

WedeBiene fürchtet „Konkurrenz“ nicht

Gelassen sieht Frank Gerberding, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Bürgerbus WedeBiene, das Vorhaben der Region: „Konkurrenz belebt das Geschäft.“ Dabei betont er, Sprinti gar nicht als Wettbewerber für das vor gut zwei Jahren gestartete ehrenamtliche Projekt bei der WedeBiene anzusehen. „Die Klientel ist bei uns eine andere. Ich kann mir vorstellen, dass Sprinti eher die jüngeren Menschen anspricht“, sagt er. Der Vorteil bei dem ehrenamtlichen Projekt sei, dass Menschen für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 60 Euro jede Woche den Bus nutzen können. „Wir holen die Leute direkt an der Haustür ab und bringen sie an den gewünschten Zielort“, erklärt Gerberding. Einziger Nachteil: Die gewünschte Fahrt muss mindestens drei Werktage zuvor angemeldet werden.

Auch Gerberding bezweifelt, dass sich Sprinti durchsetzen wird. „Wir haben beispielsweise durch die S-Bahn eine gute Anbindung an Hannover, dazu gibt es das Ruftaxi. Aber die Region soll Sprinti ruhig ausprobieren.“

Region Hannover ermutigt Unternehmen, sich zu beteiligen

Die Region Hannover ermutigt alle betroffenen Unternehmen, sich an Sprinti zu beteiligen. Schließlich werde mit dem neuen Konzept „der Umfang der bedarfsgesteuerten Verkehrsangebote erheblich ausgeweitet“, so Sprecher Klaus Abelmann auf Anfrage. Der per Ausschreibung zu suchende Betreiber, der Fahrzeuge und Personal stellen soll, dürfe ausdrücklich auch Subunternehmer einbinden. „Wir würden unserem AST-Partner empfehlen, rechtzeitig mit dem künftigen Betreiber Kontakt aufzunehmen“, rät Abelmann.

