Bissendorf

30 Minuten Auszeit am Freitagabend – dazu lädt die St. Michaeliskirchengemeinde am Freitag, 22. November, um 19 Uhr in ihre Kirche nach Bissendorf ein. „Dieses Innehalten am Freitagabend tut uns gut“, ist Pastor Thorsten Buck überzeugt, der die monatlichen Taizé-Gebete mit einigen Jugendlichen aus der Kirchengemeinde vorbereitet.

Das besondere Licht, die Musik von Klavier und Gitarre, die schlichten Gesänge der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé, ein Wort aus der Bibel und Stille – das sind die unverwechselbaren Zeichen für diese Andachten. Auch im Januar und Februar öffnet die Michaeliskirche an einem Freitagabend die Tür. Etwas Besonderes erwartet die Besucher am Sonntag, 22. Dezember, in Bissendorf-Wietze. Dann startet um 19 Uhr die Lichternacht in der Waldkirche. Wer sich in die Gesänge einstimmen möchte, hat ab 18.45 Uhr die Gelegenheit dazu.

Von Stephan Hartung