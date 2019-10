Wedemark

Der Starkregen, der in der Nacht zu Mittwoch über die Region Hannover gezogen ist, hat auch bei den Feuerwehren in der Wedemark für eine kurze Nacht gesorgt. Von 0.45 bis 9 Uhr wurden die Helfer in der Gemeinde insgesamt 25-mal alarmiert. Das berichtet Sprecher Michael Hahn auf Nachfrage. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte 24-mal wegen des Starkregens ausrücken und unter anderem vollgelaufene Keller auspumpen. In einem Fall löste bei einem Gebäude in Meitze die Brandmeldeanlage aus. Hahns Angaben zufolge war es ein Fehlalarm – vermutlich ausgelöst durch das Gewitter, das um kurz vor Mitternacht durchzog.

Besonders betroffen waren Bissendorf und Hellendorf: In Bissendorf musste die Ortsfeuerwehr insgesamt 16-mal ausrücken, in Hellendorf gab es für die Einsatzkräfte sechs Alarmierungen wegen Wasserschäden.

Durch die Vielzahl der Einsätze war die Feuerwehrwache in Mellendorf von 1.30 bis 5.30 Uhr dauerhaft von den Freiwilligen besetzt. Die Einsatzleitung um Gemeindebrandmeister Maik Plischke koordinierte die Alarmierungen, die von der Leitstelle eingingen.

Inzwischen konnten die Ehrenamtlichen die Einsatzstelle abarbeiten. „Es ist nichts mehr offen“, meldete Hahn um kurz nach 9 Uhr am Mittwoch.

Lesen Sie auch:

Unwetter über Hannover: Feuerwehr rückt zu 400 Einsätzen aus

Nach Starkregen: Feuerwehr muss über 90 Einsätze fahren

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley