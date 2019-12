Die Mitglieder der Stiftung für Menschen mit Behinderung in der Wedemark hoffen auf eine Änderung des Zinsniveaus. Denn: Sie dürfen das Stiftungskapital nicht anfassen, um Projekte in der Gemeinde zu unterstützen. Die Vorsitzende Susanne Schönemeier will die Stiftung deshalb nach außen bekannter machen.