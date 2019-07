Abbensen

Die aus Stein gemeißelte Figur trägt einen Fußball. Darauf sitzt eine weitere, kleinere Steinfigur. Vor der Johanniskapelle in Abbensen steht die neue Skulptur. Diese soll die Kinderrechte in der Öffentlichkeit sichtbar machen. Der Fußballspieler ist Teil der Straße der Kinderrechte, die durch die Gemeinde We...