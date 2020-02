Wedemark

Der Sturm „Sabine“ hat die Gemeinde weniger stark getroffen als befürchtet. Man habe deutlich anderes erwartet, sagte Bürgermeister Helge Zychlinski am Montagmorgen auf Anfrage. Aus Sicht der Feuerwehrkräfte verliefen der Sonntag und die Nacht zu Montag weitgehend ruhig. Das ist „ja positiv“, sagte Sprecher Michael Hahn bei einer Bilanz. Insgesamt rückten die Retter zwischen 16 und 0.45 Uhr sechsmal aus. Einsatzschwerpunkt war dabei Mellendorf. Dort mussten die Ehrenamtlichen dreimal die Säge zum Einsatz bringen, um Äste zu zerkleinern. Die Einsätze hätten nie länger als eine halbe Stunde gedauert. Größere Schäden sind der Feuerwehr Hahns Angaben zufolge nicht bekannt.

Die Ortsfeuerwehren richteten in Mellendorf eine Einsatzzentrale ein. Unter der Leitung von Gemeindebrandmeister Maik Plischke waren 13 Helfer vor Ort und koordinierten die Alarmierungen.

Baukran bereitet Anwohnern Sorgen

Doch Autofahrer mussten bei den starken Böen vorsichtig unterwegs sein: Auf der Burgwedeler Straße in Bissendorf-Wietze wirbelte der Wind Baustellen-Baken über die Fahrbahn. In Bissendorf richteten Anwohner besorgte Blicke in Richtung eines Baukrans, der ordentlich im Sturm stand. Doch Plischke versuchte zu beruhigen: Die Baufirmen sorgten in der Regel selbst für eine gute Absicherung. Die Feuerwehren könnten im Vorfeld einer solchen Sturmlage nicht jeden Kran mit seinen besonderen technischen Eigenheiten erfassen. Etwas anderes seien hoch eingerüstete Häuser. „Aber davon haben wir derzeit keines.“

Kita und Krippe der Kinderfreunde bleiben geschlossen

Für Schüler hatte der Sturm indes besondere Folgen: Der Unterricht an den Schulen fiel am Montag aus. Anders sah es in den Kindertagesstätten aus: Nur die Kindergärten und Krippen der Kinderfreunde Wedemark in Negenborn und Mellendorf blieben geschlossen. Sicherheit gehe vor, sagte Geschäftsführer Tim Arndt-Sinner. In allen kommunalen Einrichtungen lief der Betrieb ganz normal. Wenn sich die Lage am Morgen dramatisch gezeigt hätte, „dann hätten wir auch reagiert“, sagte Zychlinski. Doch in einigen Kitas sei weniger los. Nicht alle Kinder seien gebracht worden, berichtet der Verwaltungschef.

Von Julia Gödde-Polley