Mellendorf

Nach dem Abflauen der Orkanserie hat die Feuerwehr Wedemark jetzt Bilanz gezogen: Insgesamt mussten die Kräfte der Ortswehren zu 114 Sturmeinsätzen ausrücken. „Meist waren es umgestürzte Bäume beziehungsweise Bäume, die umzufallen drohten. Teilweise sind auch Bäume auf Häuser gefallen“, berichtete Feuerwehrsprecher Benjamin Bohlmann. Er sagte aber auch: „Größere Schäden sind mir nicht bekannt.“

Die erste Alarmierung ging bereits in aller Frühe am vergangenen Freitag um 1.27 Uhr ein. Da war in Wennebostel ein Baum auf ein Haus gestürzt. Die gesamte Einsatzserie ging erst am Sonntag um 15.30 Uhr mit einem Baum zu Ende, der in Abbensen umzukippen drohte. Es waren extrem arbeitsreiche Stunden für die Rettungskräfte, für deren Einsätze bereits am Freitag von 18.30 bis 1.45 Uhr in der Wache in Mellendorf eine zentrale Leitstelle unter der Leitung von Gemeindebrandmeister Maik Plischke eingerichtet worden war. Als sich im Laufe des Sonnabends die Alarmierungen wieder häuften, wurde diese Leitstelle von 9 bis 12.30 Uhr reaktiviert, erneut unter der Leitung Plischkes.

Eiche fällt direkt vor Wache

Besonders schwierige Situationen seien ihm nicht bekannt, sagt Sprecher Bohlmann. Einen besonderen Einsatz hatte allerdings die Feuerwehr Mellendorf: Bevor die Freiwilligen in den Einsatz fahren konnten, mussten sie direkt vor der Wache eine alte Eiche beseitigen, die umgekippt war und die Ausfahrt versperrte. Sie habe das Ortsbild seit 200 Jahren geprägt, sagte Bohlmann. Der Baum sollte allerdings wegen Pilzbefalls ohnehin in einigen Tagen gefällt werden.

Nicht immer war die Feuerwehr nötig

Doch nicht in allen alarmierten Fällen sei die Feuerwehr auch tätig geworden, erklärte Bohlmann. Wenn vor Ort festgestellt wurde, dass keine akute Gefahr bestand, konnten sich die Retter anderen Einsatzstellen zuwenden. Wenn etwa ein Baum auf ein Haus gestürzt war, dort aber stabil liegen blieb und keine weiteren Schäden zu befürchten waren, sei die Beseitigung Sache des Eigentümers. In manchen dieser Fälle war die Feuerwehr erst gar nicht alarmiert worden – so etwa als das Dach der Biogasanlage in Elze vom Sturm abgehoben wurde.

Von Andreas Krasselt