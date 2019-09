Wedemark

Zwei Einsätze hat die Wedemärker Feuerwehr am Montagmorgen durch das Sturmtief Mortimer gemeldet. Zunächst rückte die Ortsfeuerwehr Bissendorf um 7.35 Uhr an den Natelsheideweg in Bissendorf-Wietze aus. Dort versperrten nach Auskunft von Sprecher Michael Hahn Teile eines Baums den Zugang zu einem Wohnhaus. Die Feuerwehr räumte den Weg wieder frei.

Um kurz nach 8 Uhr wurden die Ehrenamtlichen an die Landesstraße 190 zwischen Mellendorf und Hellendorf gerufen. Dort drohte ein größerer Ast auf die Fahrbahn zu fallen. Die Einsatzkräfte rückten mit der Drehleiter an und konnten die Gefahrensituation innerhalb kurzer Zeit beseitigen.

Brandmeldeanlage durch Staub ausgelöst

Während des Einsatzes löste eine Brandmeldeanlage in einem Betrieb im Mellendorfer Gewerbegebiet aus. Hahns Angaben zufolge gelangte Staub in die Anlage. Diese habe „systemgerecht funktioniert“. Die Feuerwehr rückte an und stellte die Anlage zurück.

Von Julia Gödde-Polley