Die Nachfrage nach den Behelfsmasken war schon vor Beginn der neuen Corona-Regeln enorm. 25 Frauen haben sich ehrenamtlich als Näherinnen in der Wedemark und in Hannover an die Maschinen gesetzt – und mit ihrer Arbeit Krankenhäuser und Pflegeheime unterstützt. Auf die fantastische Anzahl von 7.500 säuberlich zugeschnittenen und genähten Behelfsmasken brachten sie es insgesamt seit März .

„Ende März waren die ersten 1000 Masken fertig“, berichtet Lisa Hartmann aus Wennebostel. Sie ist die Initiatorin von „Taschentalent“, einer Projektgruppe aus geflüchteten und deutschen Frauen mit wöchentlichen Treffen – vor Corona. Es sei den Frauen nicht schwergefallen, von der Taschenproduktion auf Masken umzuschwenken.

Krankenhäuser haben großen Bedarf

Versorgt wurde zuerst das Clementinen-Krankenhaus in Hannover, das Vinzenz-Krankenhaus schloss sich mit Bedarfsmeldungen an, es folgte die Psychiatrie in Wunstorf. Auch Alten- und Pflegeheime erhielten die Masken. Das Projekt, das ursprünglich für das Miteinander der Frauen gegründet wurde, musste sich aufgrund der Pandemie für diese Nähstunden selbst vereinzeln, und trotzdem blieben die Teilnehmerinnen miteinander verbunden.

Beim Zuschnitt hilft Kooperation

Aus alter Bett- und Tischwäsche haben die Frauen die Masken gefertigt. Doch bei dem restlichen Zubehör, wie Gummis und Nahtbändern, gab es Engpässe. „Das war zuerst sehr schwierig. Aber die Hilfsbereitschaft auf unsere Aufrufe war enorm“, erzählt Rainer Lehnen. Er kam als einziger Mann ins Spiel, denn in der textilen Produktionsstätte seiner Frau Dorothee Lehnen in Bissendorf bot sich der professionelle Zuschnitt der Stoffe an.

Die schnellsten Näherinnen haben eine solche Alltagsmaske in nur vier Minuten gefertigt. Quelle: Ursula Kallenbach

Nach den Masken wartet nun das nächste Projekt

Die Kooperation klappte perfekt, resümieren Lehnen und Hartmann gemeinsam mit den Näherinnen am Ende. „Das Projekt Masken nähen ist jetzt vorbei“, heißt es zugleich. Ohne Einzelheiten zu verraten, kündigt Lisa Hartmann das neue Thema an: „Wir nähen demnächst für das niedersächsische Festival für Musik und Literatur im September“.

Die interkulturelle Projektgruppe im Verein Miteinander Wedemark erhielt für ihre Arbeiten eine Aufwandsentschädigung für die Materialien. Das innovative Projekt hatte zuvor nachhaltige Taschen aus Segeltüchern oder alten Landkarten genäht und wurde auch ein Jahr von der Region Hannover gefördert. 2019 hat die Region Lisa Hartmann für ihr vielfaches ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingsarbeit geehrt.

Von Ursula Kallenbach