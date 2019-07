Die Zukunft des Internets heißt 5G: Mit diesem Mobilfunkstandard sollen Daten rasant übertragen werden. Einer der bisher wenigen 5G-Sender steht im 330-Einwohner-Ort Bennemühlen in der Wedemark. Wie schnell ist das Netz dort? Was kostet es, und was bringt es? Die HAZ hat 5G getestet.