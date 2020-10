Theatertage Wedemark: Amateurschauspieler bereiten Auftritt vor

Mellendorf

Es ist mal wieder Probenwochenende für neun Amateurschauspieler aus der Wedemark – das mittlerweile fünfte in Folge. Die Premiere am 31. Oktober und 1. November ist das Ziel, wenn die Mimen im Zuge der Theatertage Wedemark das Stück „Ein schmaler Grat“ aufführen. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie ist eben alles ein wenig anders. Von daher stehen die Akteure nicht für die Proben auf der Bühne und spielen die Szenen – zumindest heute nicht, diesmal gibt es einen klassischen Stuhlkreis mit Abständen und Textmanuskript in der Hand.

Arbeiten mit Profis

Mittendrin in der Aula der Grundschule Mellendorf: Anne-Stine Peters. Sie ist die Regisseurin. „Die Bedingungen sind aktuell eben anders. Wir müssen bei den Proben und bei den Aufführungen so planen, dass nicht viele Leute auf der Bühne sind. Und wenn, dann dürfen sie sich nicht berühren“, sagt Peters. Dies sei aber kein Problem, sondern eine Herausforderung, sagt die Berlinerin, der die Begeisterung anzumerken ist. „Die Arbeit mit den Amateuren ist megagut. Sie sprühen nur so vor Energie, auch weil sie für alles offen sind – und anders als Profischauspieler noch nicht wissen, was auf sie zukommt.“

Anzeige

Apropos Profis: Zum Projekt der Theatertage gehört es, dass zwar die Schauspieler Amateure sind, das Drumherum aber nicht. Peters übt ihren Job hauptamtlich aus, auch für das Bühnenbild sowie die Musik sorgen Profis. Die Theatertage befinden sich aktuell im zweiten von drei Förderjahren. Die Zuschüsse kommen von der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft.

Mit Anne-Stine Peters ist eine professionelle Regisseurin im Einsatz. Quelle: Stephan Hartung

„Für uns zählt, dass wir die Kultur selber machen. Mit diesem Format wollen wir Amateure zusammenbringen und ihnen eine Arbeit mit Profis ermöglichen“, sagt Angela von Mirbach. Die Kulturbeauftragte der Gemeinde Wedemark betont zudem, dass es nicht nur um das Schauspiel an sich gehe. „Wir wollen aufzeigen, was die Wedemärker bewegt.“

Basis des Stücks sind Interviews, die im Sommer auf dem Bissendorfer Wochenmarkt geführt wurden. Peters standen schließlich 28 Gespräche von je 30 bis 45 Minuten Dauer zur Verfügung. Inhaltlich geht es um politische und persönliche Grenzen, über die die Schauspieler berichten. Daher heißt das Theaterstück auch „Ein schmaler Grat“. Im Vorjahr ging es bei den Theatertagen um das Thema Heimat.

Nach derzeitigem Stand sind Zuschauer erlaubt

Die Aufführungen finden am Sonnabend, 31. Oktober, ab 19 Uhr sowie am Sonntag, 1. November, ab 16 Uhr in der Aula der Grundschule Mellendorf, Am Roye Platz 3, statt. Nach aktuellem Stand sind jeweils 54 Zuschauer zugelassen. Tickets kosten 12 Euro und sind im Internet unter www.adticket.de erhältlich. In jedem Fall werden die Aufführungen aufgezeichnet. Die Generalprobe steht am 30. Oktober auf dem Programm – dann natürlich auf der Bühne und ohne Stuhlkreis.

Von Stephan Hartung