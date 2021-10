Brelingen

Die Probebühne Wedemark hat am Wochenende inszenierte Theaterrundgänge durch Brelingen präsentiert. Bei „All Inclusive“ als Teil der Theatertage ging es in zwei Gruppen zu insgesamt sieben Stationen – immer auf der Suche nach dem großen Glück.

In der Liebe fehlt Ruth etwas

Vor der Fleischerei Grimsehl steht Ruth, eine Frau in enger Leggins, mit hohen roten Stiefeln und einer passenden Strickjacke. Sie sagt selbst, der Lack sei zwar ein bisschen ab, doch noch habe sie „was zu bieten“. Deshalb verstehe sie auch nicht, dass sie immer noch auf der Suche ist. Mit einem Augenzwinkern schaut sie sich die Männer im Publikum an. Dann fängt sie an zu erzählen. Ihr Job bei der Fleischerei sei Sicherheit und Abenteuer in einem. „Ich weiß, wo ich hingehöre, aber langweilig wird es nie.“

Doch in der Liebe, da fehle ihr was. Zuletzt sei da ein Österreicher gewesen, doch dieser habe sich als Betrüger entpuppt. Verzweiflung macht sich in ihrem Gesicht breit. Sie nimmt Platz, als habe sie die letzte Kraft verlassen, setzt sich einen Schleier auf, singt ein Lied. „Vielleicht gibt es irgendwo einen Sinn, und irgendwer weiß den Weg dorthin, wo Liebe wohnt.“

Probebühne zeigt „All Inclusive“ – und Brelingens Ortskern

Doch noch bevor das Lied zu Ende ist, grätscht wieder einmal Chris dazwischen. Er ist der „Glücks-Guru“, der eine der zwei Gruppen durch Brelingen führt. Ein lauter, aufgedrehter Mann, der sich gern in Szene setzt. Gleich zu Beginn vor der Eingangstür der Brelinger Mitte animiert er die Gruppe immer wieder lauthals zu rufen: „Ich will es, ich kann es!“ So kommt man zum Glück, davon ist er überzeugt.

Viele der Protagonisten an den sieben Stationen scheinen jedoch lebendige Beispiele für das Gegenteil zu sein – neben Ruth auch der Liftboy, der am Fahrstuhl des Gemeindehauses wartet. „Guten Tag die Herrschaften, selbstverständlich die Herrschaften, auf Wiedersehen die Herrschaften“ – das muss er wieder und wieder sagen, tagein, tagaus. In einer Position wie der seinen müsse man so lange auf die Befehle anderer hören, bis man sich auflöse und irgendwann nur noch nichts sei, sinniert er, zunehmend niedergeschlagen. Dann könne man nur noch träumen von der Suite im siebten Stock, wo man sich fühle wie im siebten Himmel. „Wo Geld auch am Monatsende keine Rolle spielt“, sagt er gekrümmt.

Der Liftboy kann nur träumen von der Suite im siebten Stock, wo man sich fühle wie im siebten Himmel. Quelle: Janna Silinger

„Die Erste sein, dann ist man wer“

Und dann ist da Petra, die Radsportlerin. Nicht ganz klar ist, ob sie unter Drogen steht oder der Sport für einen heftigen Adrenalinschub und so tatsächlich für Glücksgefühle bei ihr sorgt. Es scheint, als stehe sie unter enormem Leistungsdruck und stelle das auch nicht infrage. Sie ist stolz, war immer die Beste, überall, hat jede Herausforderung gemeistert, erzählt sie. Daraus ziehe sie ihr Glücksgefühl. „Die Erste sein, dann ist man wer“, sagt sie an das Publikum gerichtet, während sie ohne Pause auf einem Rollentrainer in die Pedale tritt.

„Die Erste sein, dann ist man wer“, ist der Leitspruch der Radsportlerin Petra. Quelle: Janna Silinger

Es sind kurzweilige Szenen wie diese, die die zwölf Laienschauspieler zusammen mit Regisseurin Ulrike Willberg von der Agentur für Weltverbesserungspläne aus Hannover ausgearbeitet hatten. Die Idee stammt ursprünglich von der Wedemärker Kulturbeauftragte Angela von Mirbach. „Sie hat mich angesprochen und gefragt, ob ich Interesse hätte, dabei zu sein“, erzählte Willberg. Und da sie auch gern mal bei Laienproduktionen mitmache, habe sie zugesagt.

Die Gruppen sind auf der Suche nach dem Glück

Das Stück war während der Wedemärker Theatertage zu sehen, die von Mirbach gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter Dirk Ihle nun schon im dritten Jahr organisierte. Bei „All Inclusive“ wurde eine Gruppe von Chris durch den Ort geführt, die andere von Gernot und Beatrice, einem ebenso überglücklich scheinenden Paar, das sich auf Partnervermittlung spezialisiert hat. Sie waren die Reiseleiter, zeigten, womit Brelingen es „bis ganz an die Spitze“ schaffen wird. Laut Chris, der Glück in Erfolg misst, ist dabei übrigens auch die SUV-Rate entscheidend. Gernot und Beatrice setzen hingen auf die Liebe.

Gernot begleitet zusammen mit Beatrice eine Gruppe durch den Ort. Quelle: Janna Silinger

Beim Publikum kam „All Inclusive“ gut an. „Und bei dem Wetter ist ein Spaziergang an der frischen Luft ja ohnehin super“, sagte eine Frau, die durch die Zeitung auf das Stück aufmerksam geworden war. Eine junge Besucherin hat den Rundgang ebenfalls genossen. „Ich habe mich kurz gefragt, was das Ganze mir sagen will“, gab sie zu. Vielleicht gehe es doch am Ende einfach darum, wie man das Glück finde: dass es auf der einen Seite als so leicht verkauft werde, auf der anderen Seite jedoch die ganz gewöhnlichen Menschen immer wieder scheiterten.

Von Janna Silinger