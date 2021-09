Wedemark

Die Theatertage Wedemark 2021 stehen bevor: Es ist die dritte Auflage dieses ortsübergreifenden Festivals. Vom 24. September bis 28. November bieten Künstler und einfallsreiche Organisatoren dem Wedemärker Publikum an mehreren Orten insgesamt 14 Veranstaltungen – ob Theater beim inszenierten Dorfrundgang, Musikrevue oder schräge Handstand-Artistik. Der Vorverkauf für die insgesamt 330 Tickets läuft bereits. Die Zahl der Eintrittskarten ist durch Corona-Auflagen auf ein Drittel reduziert.

Der Festivalauftakt am Freitag, 24. September, ab 19 Uhr auf dem Außengelände an der Pfarrscheune in Elze ist ohne Anmeldung und kostenfrei zugänglich. Livemusik und poetische Akrobatik sollen dort für eine Stunde auf die Theatertage einstimmen. Die Besucher werden das mobile Foyer am Eingang der Freiluftveranstaltung aus vorherigen Theatertagen wiedererkennen, ebenso den mobilen Theaterkiosk. „Sie werden uns durch die Wedemark begleiten“, kündigt die Kulturbeauftragte Angela von Mirbach an. Sie organisiert das Festival wieder gemeinsam mit Dirk Ihle, verantwortlich für die künstlerische Leitung. „Wir sind erstmal alle ganz euphorisch, auch die Künstler“, beschreibt das Team die Gefühle vor dem Start.

Fünf Veranstaltungsorte für Theater und Musik

Im Innenraum der Pfarrscheune dann macht ab 20 Uhr die Freie Bühne Wendland mit dem Stück „Emmas Glück“ weiter. Dazu sollte der Kartenvorverkauf genutzt werden, Tickets kosten 15 Euro. Für Drinnenveranstaltungen gelten die 3-G-Regeln, während für draußen lediglich eine Registrierung und das Wahren des Abstands einzuhalten sind. Das Programm vom Freitag wird am Sonnabend, 25. September, am gleichen Ort so wiederholt. Der Vorverkauf für die erste und zweite Vorstellung – jeweils 25 Karten – läuft.

Neben der Pfarrscheune in Elze sind das Bürgerhaus in Bissendorf, die Grundschule Mellendorf, die Brelinger Mitte (Haus des Kulturvereins) sowie das Dorf Brelingen Veranstaltungsorte, und das immer nach den jeweils aktuellen Corona-Vorgaben.

In der Probebühne wirken lokale Akteure mit

Im Oktober kommt die „Probebühne“ mit lokalen Akteuren aus der Wedemark zum Zuge. Wer immer schon mal hinter die Kulissen blicken wollte, hat dazu bei einer öffentlichen Probe am Sonnabend, 9. Oktober, ab 11 Uhr Gelegenheit, Treffpunkt ist vor der Brelinger Mitte. Die Teilnahme ist kostenlos möglich. „Es treffen sich dort die 14 Akteure und die Interessierten“, sagt Ihle. Die Zahl der schauspielenden Mitwirkenden aus der ganzen Wedemark in der Probebühne werde immer größer. Eine Anmeldung ist bis 24. September per E-Mail an angela.von.mirbach@wedemark.de erforderlich.

Ebenfalls am 9. Oktober wird ab 20 Uhr das Bürgerhaus Bissendorf zur Bühne für die Musikrevue „Ein rätselhafter Schimmer“. Dabei wird das wilde Berliner Lebensgefühl aus den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts in Gassenhauern wiedererweckt. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro.

Probebühne zieht rund um die Brelinger Kirche

Als einen Höhepunkt der Theatertage sehen von Mirbach und Ihle sowie ihr Team den Auftritt der Probebühne mit ihrem inszenierten Rundgang durch Brelingens Dorfmitte am Sonntag, 10. Oktober. Die etwa eineinhalbstündige Veranstaltung wird zuerst ab 12 Uhr und erneut ab 16.15 Uhr aufgelegt – auch bei Regen – und führt als kleine kulturelle Tour „all inclusive“ einmal rund um die Kirche zu acht Stationen. Anmeldungen sind bei von Mirbach möglich. 10 Euro kosten die Tickets im Vorverkauf.

Bundesanstalt fördert – Gemeinde stockt auf Die Theatertage Wedemark erhalten für den Zeitraum 2019 bis 2021 exakt 99.237,96 Euro Fördergeld aus dem Programm „Ländliche Entwicklung“ der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Dabei entfallen auf die jetzt anstehende Spielzeit 31.300 Euro. Die Gemeinde Wedemark stockt diesen Betrag seit Beginn jedes Jahr um 27.500 Euro auf, da die Theatertage rund 60.000 Euro Zuschussbedarf haben. Bei einem Ausfall der Veranstaltungen erhalten die Künstler ein Ausfallhonorar, abgesichert vom Bund. Bundesweit werden nach Auskunft von Angela von Mirbach, Kulturbeauftragter der Gemeinde, in diesem Rahmen 240 Projekte gefördert. Von Mirbach schmiedet bereits jetzt Pläne für die folgenden Jahre, da auch die Haushaltsansätze für Kultur im Gemeindeetat vorausgeplant werden müssen. uc

Weitere Veranstaltungen folgen bis 28. November. Zum Festival gibt es Programmplakate und Flyer. „Teil der Theatertage ist auch der kulturelle Dialog mit den Wedemärkern aus dem Vorjahr. Daraus wurde ein kleines Heft“, berichtet die Kulturbeauftragte. Im Vorfeld der nun dritten Spielzeit heißt das Motto „Wir machen weiter“, und das Publikum ist, anders als im Lockdown 2020, wieder nahe dran. Im Vorjahr gab es ein digitales Ersatzprogramm über den Youtube-Kanal der Gemeinde Wedemark.

Fragen zum Theaterfestival beantwortet das Kulturteam telefonisch unter (05130) 581-274 und per E-Mail an theatertage@wedemark.de. Karten sind auch über die bekannten Vorverkaufsstellen sowie über die Homepage der Gemeinde www.wedemark.de zu buchen. Dort findet sich außerdem der Programmflyer zum Herunterladen.

Von Ursula Kallenbach