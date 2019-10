Berkhof

In der Wedemark wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Tiere gestohlen: Mal waren es Puten, dann wieder Schweine oder gar Rinder. Diese waren aber immer vor Ort offenbar fachgerecht geschlachtet worden. Darauf deutete zumindest die von der Polizei sichergestellten Spuren hin. Vermutet wird ein krimineller Selbstversorger.

Nun sind zwischen Montag etwa 22 Uhr und Dienstag gegen 7 Uhr Unbekannte in einen unverschlossenen Stall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Berkhof an der Berkhofer Straße eingedrungen. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei Wedemark, entwendeten die Diebe eine etwa vier Jahre alte und gut 600 Kilogramm schwere Kuh. Das Tier zählt zu der sogenannten rot-bunten Rasse. Wie die Einbrecher die Kuh weggebracht haben, steht aktuell noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr aus der Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Eine Chronologie lesen Sie hier

Von Sven Warnecke