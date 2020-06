Berkhof/Essel

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Dienstagnachmittag offenbar zu einem schweren Unfall auf der Landesstraße 190 zwischen Essel im Heidekreis und Berkhof geführt. Ein 18-jähriger Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei im Heidekreis war der 18-Jährige um kurz nach 15 Uhr mit einem VW-Crafter auf der L190 in Richtung Berkhof unterwegs. Mit im Wagen saß ein 26-jähriger Beifahrer. Der junge Mann soll zum Überholen angesetzt haben und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden Lastwagen. Der Crafter und der Lkw eines 43-Jährigen stießen auf der Fahrbahn frontal zusammen.

Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Für den 18-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät: Er verstarb vor Ort. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Beifahrer in ein Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ein 72-jähriger Autofahrer, der mit seinem Wagen hinter dem VW Crafter fuhr, wich aufgrund der Kollision nach rechts aus und stieß gegen einen Baum. Der Mann blieb unverletzt. Die Landstraße war während der Bergungsarbeiten längere Zeit in beide Richtungen gesperrt.

Von Julia Gödde-Polley