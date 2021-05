Wedemark

In der Wedemark hat sich am Mittwochvormittag gegen 11.25 Uhr ein tödlicher Unfall ereignet. Wie die Polizei Hannover mitteilt, kam auf der Langenhagener Straße im Ortsteil Scherenbostel ein Radfahrer ums Leben. Nach ersten Informationen war ein Pkw an dem Unfall beteiligt. Derzeit laufen die Bergungsmaßnahmen. Der Unfallhergang ist noch unklar.

Mehr in Kürze.

Von Manuel Behrens