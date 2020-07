Mellendorf

Nicht in einer, nein in sechs einzeln getakteten Feiern haben 162 Schüler des starken zehnten Jahrgangs der IGS Wedemark jetzt – mit Erlaubnis aus dem Kultusministerium – ihre Verabschiedung im Forum auf dem Campus W erlebt. Der von der Schule gebetene Fotograf hatte ein wahres Fitnessprogramm zu absolvieren, um alle Absolventen innerhalb von fünfeinhalb Stunden auf der Bühne im Schulzentrum Mellendorf und dann im Freien abzulichten.

Ein Großteil der Schüler macht weiter

Die von der Gemeinde Wedemark installierte Waschstraße vor dem Schulzentrum auf dem Campus W in Mellendorf wird bei der mehrstündigen Verabschiedung des zehnten IGS-Jahrgangs rege genutzt. Quelle: Ursula Kallenbach

Viele Schüler bleiben der IGS treu und wechseln in den elften Jahrgang, der damit aufgrund der vielen Anmeldungen sechszügig weitergeht. Die IGS habe trotz der Unterbrechung durch Corona alle Schüler gut auf ihren Abschluss vorbereitet, betonte die Schulleitung. Der zehnte Jahrgang war auch der erste, der wieder in den Unterricht kommen durfte. Am Ende seien etwa drei Viertel aller vergebenen Abschlüsse der erweiterte Sekundarstufen I–Abschluss.

Schulleitung, Jahrgangsleitung, Stammgruppenleitung, Eltern- und Schülervertreter kamen im Forum zu Wort. Das Schulleitungsteam mit Heike Schlimme-Graab und Annika Greif erinnerte daran, wie sich dieser große Jahrgang entwickelt hatte. Er musste bereits 2015 geteilt werden, und so gab es dann zwei Forscher- und zwei Sportgruppen.

Auch soziales Engagement wird geschätzt

Inklusion wird an der IGS gelebt – nun haben mehrere Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf den Realschulabschluss erreicht. Ein zweiter Schwerpunkt der IGS Wedemark liegt im sozialen Engagement der Schüler. Dass das Konzept das richtige ist, hoben auch die Elternvertretungen in ihren Grußworten hervor. Sie sprachen sich anerkennend aus für intensive Begleitung, hohe Wertschätzung und konstruktiven Austausch.

Über Stunden zieht sich auf dem Campus W in Mellendorf das Kommen und Gehen der Abschlussgruppen mit Familien hin. Quelle: Ursula Kallenbach

Ehrungen für herausragende Noten und besondere Leistungen nahmen aus dem zehnten Jahrgang mit: Carla Steinbrecher, Finja Kummer, Mitra Alisade, Kasra Hamdi, Hannah Eppert, Svenja Lange, Hanna Charbonnier, Jette Langehennig, Nazar Yakimchyk, Alexander van Hoegen, Marie Sadler, Mateusz Miekiszewski, Lutz Hemme und Anton Bickel.

Grußworte kommen per Video

Externe Besucher durften an der Abschlussfeier nicht teilnehmen. Bürgermeister Helge Zychlinski, der Schulelternrat der IGS Wedemark sowie die beiden Schülersprecher Anastasia Kebernik und Per Bartels hatten Grußworte per Video gesendet. Diese sind hochgeladen auf dem Instagram-Konto der IGS Wedemark unter @igswedemark.

Abiturienten folgen am 10. Juli

Nach dem Abschluss des Sek-I-Bereich entlässt die IGS Wedemark auch 83 Abiturienten, und zwar am Freitag, 10. Juli. Die Zeugnisse will die Schulleitung ab 17 Uhr auf dem Sportplatz des Campus W übergeben. „Wir planen eine Verabschiedung von allen Abiturienten mit ihrer Kernfamilie, sodass wir unter freiem Himmel maximal 250 Personen unterbringen werden. Es wird also eine Verabschiedung in einem feierlich angemessenen Rahmen sein“, hatte Schulleiterin Heike Schlimme-Graab bereits angekündigt. Das von allen Seiten gewünschte Gemeinschaftsfoto werde mit einer Drohne erstellt.

