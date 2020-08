Wedemark

Viele Veranstaltungen der Wedemärker Ortsgruppe des Naturschutzbunds ( Nabu) sind in diesem Jahr aus dem Terminkalender gestrichen worden – der Corona-Pandemie geschuldet. Nicht so aber die „Batnight“. Bei der inzwischen 24. internationalen Fledermausnacht werden gleich zwei Exkursionen Ende August angeboten, kündigt Nabu-Sprecherin Ingrid Wilhelms an. Doch um den aktuell geltenden Regeln Folge zu leisten, müssen sich Interessierte dafür anmelden.

Wilhelms Angaben zufolge wird die Fledermausnacht seit 1997 in mehr als 35 europäischen Ländern angeboten. „Organisiert wird sie von Eurobats, dem Europäischen Büro für Fledermausschutz“, teilt die Sprecherin weiter mit. „In Deutschland richten die Kreis- und Ortsgruppen des Nabu dazu mittlerweile mehr als 200 Veranstaltungen aus.“

Fledermäuse sind in Deutschland streng geschützt

Alle der 25 in Deutschland heimischen Fledermausarten gelten nach dem Bundesnaturschutzgesetz als streng geschützt. „Dennoch sind viele Arten stark gefährdet, einige sogar vom Aussterben bedroht. Mit den verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen der Batnight soll die breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht werden, denn das Verschwinden der Fledermäuse geschieht überwiegend im Verborgenen“, begründet Wilhelms die Aktion. Dabei werde nicht nur über das Leben der Tiere informiert, sondern auch über deren Schutz. Dazu könne jeder Einzelne beitragen, argumentiert die Nabu-Sprecherin.

Teilnehmer können Fledermäuse beim Flug beobachten

Wer sich dafür interessiert, muss sich angesichts der Corona-Vorgaben und daraus resultierenden Abstandsregeln für die Exkursionen in Mellendorf am Freitag und Sonnabend, 28. und 29. August, jeweils ab 19.30 Uhr anmelden. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Dabei geht es nach einem kurzen Vortrag über Biologie und Lebensweise der kleinen nachtaktiven Wesen an verschiedene Orte, an denen Fledermäuse zu abendlicher Stunde unterwegs sind. Bei gutem Wetter können die Tiere dort auf ihren Jagdflügen beobachtet werden. Auch ihre Rufe, mit denen sie sich in der Dunkelheit orientieren, können mit einem Gerät für das menschliche Ohr hörbar gemacht und dadurch verfolgt werden.

Anmeldungen werden unter Telefon (05130) 587987 sowie per E-Mail an fledermaeuse@nabu-wedemark.de entgegengenommen. Kinder bis 14 Jahre dürfen nur in Begleitung Erziehungsberechtigter teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos.

