Überfall auf Geschäft in der Wedemark – Polizei fahndet rund um Bissendorf

Hannover

Die Polizei ist derzeit mit einem größeren Aufgebot im Bereich der Wedemark unterwegs. Dabei kommt auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. In Bissendorf war am Nachmittag gegen 15. 30 Uhr ein Geschäft in der Scherenbosteler Straße überfallen worden. Die Polizei will sich derzeit nicht zu dem Einsatz äußern. In den sozialen Medien wird der Vorfall aber bereits diskutiert. Da sich das betroffene Geschäft in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Volksbank befindet, wurde zunächst vermutet, der Geldautomat sei möglicherweise Ziel des Überfalls gewesen.

Offenbar ist der oder die Täter entkommen. Unklar ist noch, ob bei dem Überfall auf das Geschäft Beute gemacht werden konnte. Mehr in Kürze.

Von Tobias Morchner