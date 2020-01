Die Ermittlungsgruppe Graffiti der Polizei Hannover beschäftigen derzeit Schmierereien in der Wedemark. Die Gemeinde hat Anzeige wegen Graffiti auf dem Spielplatz am Eichendamm in Brelingen erstattet. In Resse sind Unbekannte seit Oktober am Werk. Die Anwohner wollen das nicht länger hinnehmen.