Umstrittenes Gewerbe in Gailhof: Gespräche gehen weiter

Im Vorfeld des Gesprächs im Rathaus hatten die Gegner der geplanten Gewerbeansiedlung an der Straße Neuer Hessenweg schon im August einen umfangreichen Katalog kritischer Fragen an die Gemeindespitze geschickt. Die Verwaltung wiederum hatte erst kurzfristig zu dem Gespräch im Rathaus ihre Antwort auf neun Seiten an die BI und den Bürgerverein vorgelegt.

Darin vertritt Bürgermeister Helge Zychlinski noch einmal die Notwendigkeit für die gesamte Wedemark, den Wirtschaftsstandort auszubauen und Chancen zur Gestaltung zu ergreifen. „Natürlich bedeutet jedes Baugebiet – gleich welcher Art – immer auch eine Veränderung des Ortsbildes“, hieß es in dieser schriftlichen Antwort, die der Redaktion vorliegt. Für die Entwicklung des Gewerbestandortes sei es umso wichtiger, dass die Vorschriften zur Gestaltung „genauestens zu prüfen und in einem Bebauungsplan entsprechend festzusetzen sind“. Die Gemeinde nehme „maßgeblich in dem zu erstellenden B-Plan Einfluss auf die möglichen Entwicklungen in einem Gewerbegebiet. Zudem werden bestimmte Arten von Betrieben im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ausgeschlossen werden“, versicherte die Verwaltungsspitze.

Die Gemeinde will im nördlichen Planbereich logistiknahe Unternehmen ansiedeln und erwähnte beispielsweise Firmen, die eigene Produkte an Endkunden vertreiben. Für die südlich gelegenen Flächen kämen vorrangig lokale Betriebe infrage, die sich vergrößern wollten. Dafür sind Flächen zwischen 1000 und 4000 Quadratmetern vorgesehen. Fast alle Grundstücksanfragen in der Wirtschaftsförderung entsprächen dieser Größenordnung.

Die Bürger aus Gailhof und Meitze hatten mit ihren Fragen und einer kurzen Stellungnahme gefordert „Gewerbe ja, aber an einem geeigneteren Standort“. Die Planung sehe nicht nur Gewerbe für klein- und mittelständische Unternehmen vor, sondern wolle „zudem für rund die Hälfte des Gebietes, den Nordteil in Richtung Meitze, ein Industriegebiet mit Logistik schaffen, das eine 24-Stunden-Lärm-, Emissions-und Verkehrsbelastung mit sich bringen kann“. Dies wäre, so die BI Gailhof/Meitze und der Bürgerverein Gailhof, „eine unzumutbare und unverhältnismäßige Belastung für Gailhof und auch Meitze“.