Mellendorf

Eine Zeuge hat am frühen Sonnabendmorgen in Mellendorf einen Unbekannten dabei beobachtet, wie er Zeitungen und Zeitschriften von einem Ablageort für Zusteller entwendete. Als er angesprochen wurde, flüchtete der Täter.

Dieser hatte sich nach Angaben einer Polizeisprecherin um 2.20 Uhr an den Zeitungsstapeln, die an der Bissendorfer Straße lagen, zu schaffen gemacht. Der Zeuge berichtete den Beamten, dass der Unbekannte einzelne Exemplare entnahm, ohne die Schnüre zu lösen. Anschließend verstaute der Mann die Zeitungen und Zeitschriften in einer Plastiktüte.

Der Täter flüchtete ohne seine Beute zu Fuß über den Burgweg und Kreuzheister weiter in Richtung auf dem Pfarrkampe. Dort verlor der Zeuge den Mann aus den Augen. Nach Angaben der Polizei war der Täter dunkel gekleidet und trug eine Baseball-Cap. Die Beamten stellten am Tatort ein Fahrrad sicher, das offensichtlich dem Dieb gehört.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley