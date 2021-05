Wedemark

Die Polizei in der Wedemark nimmt in diesem Jahr bei der Verkehrsüberwachung insbesondere Tempoverstöße von Autofahrer und das Fehlverhalten von Fahrradfahrern ins Visier. Diese Schwerpunkte ergeben sich aus der Verkehrsunfallstatistik für 2020, die Frank Bührmann als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes (ESD) im Kommissariat in Mellendorf nun vorgelegt hat.

Bührmanns Fazit vorneweg: Die Zahl der Verkehrsunfälle ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Allerdings ist die Zahl der Wildunfälle weiter gestiegen. Fahrradfahrer waren häufiger an Verkehrsunfällen beteiligt, dadurch stieg auch die Zahl der leicht verletzten Radfahrer deutlich an. Ebenso hat die Zahl der Verkehrsunfallfluchten mit Personenschaden kräftig zugelegt. Und: „Durch intensive Verkehrsüberwachung wurden bei einigen Hauptunfallursachen deutlich mehr Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt“, so der ESD-Leiter.

Die Zahl der registrierten Unfälle in der Wedemark hat 2020 im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Rückgang der Unfallzahlen fällt vergleichsweise gering aus

Im vergangenen Jahr haben sich 669 Verkehrsunfälle in der Wedemark ereignet – ein Rückgang um 2,3 Prozent gegenüber 2019. Dies entspricht zwar dem allgemeinen Trend anderer Polizeidienststellen, der Rückgang fiel allerdings nicht so deutlich aus wie anderswo. In Langenhagen beispielsweise hatte sich die Zahl der Verkehrsunfälle um beachtliche 26 Prozent reduziert. In der Flughafenstadt hatte sich der Corona-Effekt der geringeren Mobilität wegen mehr Arbeit im Homeoffice, geschlossener Schulen, Kitas und Geschäfte sowie des veränderten Freizeitverhaltens also deutlich stärker in den Unfallzahlen niedergeschlagen als in der Wedemark.

403 der 669 Verkehrsunfälle im Jahr 2020 nahm die Polizei Mellendorf im sogenannten vereinfachten Verfahren auf, also rund 60 Prozent. Die Verkehrsverstöße, die zu diesen „Blechschäden“ geführt hatten, ahndeten die Polizei direkt vor Ort oder die Bußgeldstelle postalisch. Die restlichen 266 Verkehrsunfälle erforderten nachträgliche Ermittlungen – im Polizeijargon ein sogenanntes qualifiziertes Verfahren.

Wenigere Unfälle auf Hauptverkehrsstraßen

Auf den Hauptverkehrsstraßen der Gemeinde Wedemark – dazu zählt Frank Bührmann die Landesstraßen 190 und 310 sowie die Kreisstraße 107 – kam es wie in den Vorjahren auch noch bis Ende 2020 durch den Ausweichverkehr wegen der A7-Baustelle zu hohen Verkehrsbelastungen. Dennoch sank die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle auf diesen Strecken erneut von 139 auf 128 (minus 7,9 Prozent). Besonders erfreulich: Die Zahl der Schwerverletzten auf diesen Strecken sank von neun im Jahr 2018 über fünf im Jahr 2019 auf eine Person im Jahr 2020. Auch die Zahl der Leichtverletzten war rückläufig. „Diese erfreuliche Entwicklung ist hauptsächlich auf das abgestimmte Verkehrskonzept der Gemeinde Wedemark und der Polizei Mellendorf mit Geschwindigkeitsreduzierungen und intensiven Überwachungsmaßnahmen zurückzuführen“, sagt der ESD-Leiter – also auf das streckenweise angeordnete Tempo-30-Limit und auch den Einsatz der beiden Blitzeranhänger.

Auf den Hauptverkehrsstraßen durch die Wedemark krachte es 2020 seltener, weniger Menschen wurden verletzt. Quelle: Boris Roessler/dpa

Jeder vierte Unfall ist ein Wildunfall

Einen Anstieg zeigt die Verkehrsunfallstatistik bei den Wildunfällen. 2020 krachte es gleich 182-mal in der Wedemark – ein weiterer Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Mittlerweile haben Wildunfälle bereits einen Anteil von mehr als 27 Prozent am Gesamtunfallgeschehen. Besonders gefährliche Stellen für Wild und Verkehrsteilnehmer gibt es dabei laut Frank Bührmann nicht: Die Unfallorte verteilten sich ohne nennenswerte Schwerpunkte entlang der vielen Landstraßen im Gemeindegebiet. Sein Appell: Autofahrer sollten aufmerksamer fahren und ihre Geschwindigkeit besser anpassen – besonders in der Dämmerung und bei Dunkelheit. Auch in Langenhagen hatten Jäger von einer zunehmender Zahl an Wildunfällen berichtet.

Zu 182 Wildunfällen kam es 2020 in der Wedemark. Der ADAC rät, bei Sichtkontakt abzubremsen und das Fernlicht auszuschalten. Scheinwerferlicht irritiert die Tiere. Quelle: obs/ADAC

Kein Verkehrstoter

Erfreulicherweise ereignete sich auch im Jahr 2020 kein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in der Wedemark. Jedoch stieg die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Zuständigkeitsbereich von 76 auf 96 an. Dies entspricht einem Zuwachs von mehr als 26 Prozent. Dabei wurden insgesamt 107 Menschen (plus 14) leicht und 7 Menschen (minus 3) schwer verletzt. Unter anderem hatte Mitte Mai ein vierjähriges Mädchen bei einem Unfall in Mellendorf schwere Verletzungen davon getragen. Ein Lastwagen hatte das Kind auf der Kaltenweider Straße erfasst.

Sofern die Unfallbeteiligten im Auto unterwegs waren, blieben sie häufiger als in den Vorjahren von Verletzungen verschont. Dies dürfte nach Bührmanns Einschätzung mit der immer besseren Ausstattung der Fahrzeuge mit Sicherheitssystemen wie Airbags und Fahrassistenzprogrammen zu tun haben.

Mehr Fahrradfahrer beteiligt

Anders ist das Bild, dass die Unfallstatistik für Radfahrer zeichnet: Auch in der Wedemark war ein deutlicher Anstieg bei der Beteiligung von Fahrradfahrern am Unfallgeschehen festzustellen. Die Gesamtzahl der beteiligten Radler stieg von 29 Personen im Jahr auf 52 Personen 2020 an. Fünf Radler (2019: zwei) wurden schwer verletzt, 41 (2019: 19) erlitten leichte Verletzungen, nur sechs Radfahrer (2019: acht) überstanden den Verkehrsunfall ohne Blessuren.

Bührmann erklärt sich diese Entwicklung im Wesentlichen mit der deutlichen Zunahme des Radverkehrs in der gesamten Region Hannover. „Je mehr Radler unterwegs sind, je höher das Risiko, durch eigene Fahrfehler in einen Unfall verwickelt beziehungsweise von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen zu werden“, so der ESD-Leiter. Stürze von Radfahrern führten dabei in den meisten Fällen mindestens zu leichten Verletzungen. Daher empfiehlt die Polizei weiterhin dringend, einen Schutzhelm zu tragen, um schwerwiegende Kopfverletzungen zu verhindern.

Zu den verletzten Zweiradfahrern gehörten im vergangenen Jahr zunehmend auch Pedelecnutzer. Diese Zweiräder erfreuten sich besonders bei Älteren großer Beliebtheit, so Bührmann. „Diese sind jedoch häufig der Komplexität des Straßenverkehrs und der ungewohnten Geschwindigkeit nicht gewachsen, haben längere Reaktionszeiten oder sind mit der Handhabung des Pedelec nicht ausreichend vertraut.“

Stürze von Radfahrern führen in den meisten Fällen mindestens zu leichten Verletzungen. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Acht Fahrer flüchten nach Unfällen

Seit 2018 ist die Zahl der Verkehrsunfallfluchten rückläufig. „Eine erfreuliche Entwicklung“, sagt Bührmann. 150 Fälle zählt die Polizei 2020, 40 Prozent davon konnte sie aufklären. Bei den Unfallfluchten mit Personenschaden war allerdings eine Verdopplung von vier auf acht Fälle festzustellen. Auch weiterhin bittet die Polizei, Beobachtungen im Zusammenhang mit Unfallfluchten sofort zu melden – gern auch samt Handyfotos.

Mehr Fahrer unter Drogeneinfluss

Bei der Ahndung von Verkehrsverstößen konnte die Polizei Mellendorf die Ergebnisse der Vorjahre teilweise deutlich steigern. Die Ordnungshüter erwischten so beispielsweise 31 (2019: 22) Fahrer unter Alkoholeinfluss und 20 Personen (2019: fünf), die vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatten. Auch 208 Geschwindigkeitsverstöße (2019: 155) konnten sie ahnden. Radfahrer bildeten 2020 einen weiteren Schwerpunkt der Verkehrsüberwachung. 267 Ordnungswidrigkeiten flossen in die Statistik ein. 2018 waren es noch 108 gewesen, 2019 dann 151. „Als häufigste Fehlverhalten sind hier Fahren ohne Beleuchtung, Fahren auf der falschen Fahrbahnseite und Handynutzung während der Fahrt zu nennen“, listet Bührmann auf. Und auf derlei Verstöße wird die Polizei in der Wedemark nach den Erfahrungen von 2020 auch in diesem Jahr besonders achten.

Von Frank Walter