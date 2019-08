Mellendorf

Unfall in Mellendorf: Als eine Radfahrerin hat am Montagmittag eine Straße an einem Zebrastreifen überqueren wollte, prallte sie gegen ein Auto. Dabei wurde die 15-Jährige leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Verkehrsunfalldienstes der Polizei war die Jugendliche gegen 14.45 Uhr mit ihrem Damenfahrrad auf dem Radweg entlang der Wedemarkstraße in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen. Etwa 50 Meter vor dem Bahnübergang wollte sie die Straßen nach Angaben von Polizeisprecher Mirco Nowak fahrend auf einem Zebrastreifen überqueren. Eine 46 Jahre alte Frau aus dem Heidekreis war zeitgleich mit ihrem Gespann auf der Straße unterwegs. Die Fahrradfahrerin prallte seitlich gegen den VW Tiguan mit Pferdeanhänger.

Bei dem Unfall stürzte die 15-jährige Wedemärkerin auf die Fahrbahn. Sie wurde mit einem alarmierten Rettungswagen unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik transportiert. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf circa 500 Euro.

Und die Beamten brauchen Nowaks Angaben zufolge weitere Zeugen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter Telefon (0511) 1091888 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley