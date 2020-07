Mellendorf

Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer ist am Donnerstagnachmittag gegen eine Fußgängerampel an der sogenannten Stucke-Kreuzung in Mellendorf gefahren. Der Verursacher flüchtete anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Doch Zeugen beobachteten um 15 Uhr den Unfall auf der Wedemarkstraße und alarmierten die Polizei. Der Beschuldigte soll mit seinem Lastwagen aus der Straße Williges Worth nach links in die Wedemarkstraße in Richtung Landesstraße 190 abgebogen sein. Dabei kollidierte er mit dem Ampelmasten. Zeugen notierten sich das Kennzeichen des Fahrzeugs. Die Beamten gehen mit diesem wichtigen Hinweis davon aus, dass sie den Verursacher im Rahmen der weiteren Ermittlungen ausfindig machen können.

Der Schaden an der Ampel ist nach Angaben der Polizei nicht ganz so hoch. Die Beamten schätzen ihn auf etwa 100 Euro.

Von Julia Gödde-Polley