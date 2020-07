Bissendorf

Ein Autofahrer ist am Donnerstagvormittag mit seinem Wagen zu dicht an einem geparkten Fahrzeug vorbeigefahren. Dabei beschädigte er den Spiegel des Ford Transit. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Doch aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei.

Der Zusammenstoß ereignete sich um 9.10 Uhr auf der Scherenbosteler Straße in Bissendorf. Ein 23-Jähriger hatte das Firmenfahrzeug, mit dem er unterwegs war, kurz zuvor am rechten Straßenrand abgestellt.

Zeugen beobachteten den Unfall und merkten sich das Kennzeichen des verursachenden Ford Kuga. Der Halter ist den Ermittlern dadurch bekannt. Doch bislang hat die Polizei ihn noch nicht angetroffen. Eine Befragung steht somit noch aus.

Von Julia Gödde-Polley