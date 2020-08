Brelingen

Eine Radfahrerin ist auf der Martin-Müller-Straße in Brelingen einem entgegenkommenden Trecker ausgewichen. Dabei touchierte die 59-Jährige allerdings mit ihrem Lenker leicht den Anhänger des Gespanns, verlor die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Sie verletzte sich am Kopf.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 19 Uhr in Höhe der Düsternstraße. Die Radfahrerin fuhr von der Straße auf den Gehweg und wollte so eine Kollision vermeiden. Doch dort standen nach Angaben der Polizei Mülltonnen. Auch diesen wollte die Frau ausweichen, konnte deshalb aber offenbar nicht verhindern, dass ihr Rad gegen den Treckeranhänger stieß.

Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Der Treckerfahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die alarmierten Polizisten suchten ihn später auf. Der 57-Jährige versicherte der Polizei glaubhaft, dass er den Zusammenstoß nicht bemerkt habe.

Von Julia Gödde-Polley