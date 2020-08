Bissendorf

Als eine Autofahrerin am Montag um 10.30 Uhr zu ihrem Peugeot zurückkehrte, der an der Heinrich-Henstorf-Straße in Bissendorf geparkt war, entdeckte sie einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Die 47-Jährige hatte das Auto dort am Sonntag um 19 Uhr abgestellt.

Der Unfallverursacher hatte sich jedoch verbotenerweise vom Ort des Geschehens entfernt. Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage davon aus, dass es sich dabei um den Fahrer eines motorisierten Zweirads handelt. An der Unfallstelle entdeckten die Ermittler zudem Ölrückstände und ein einzelnes Brillenglas.

Anzeige

Wer den Zusammenstoß beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Weitere HAZ+ Artikel

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley