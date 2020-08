Hellendorf

Nach einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 190 in Hellendorf ist ein beteiligter Fahrer geflüchtet. Eine Frau wurde bei dem Zusammenstoß am Sonnabendmittag auf der Umleitungsstrecke zur Autobahn 7 leicht verletzt. Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 15.000 Euro.

Ein 53-Jähriger aus Nordenham war um 12 Uhr auf der L190 in Richtung Elze unterwegs. Auf der Strecke herrschte dichter Verkehr. Vermutlich verursacht durch einen Stau auf der A7 fuhren viele auswärtige Verkehrsteilnehmer von der Autobahn ab und waren in der Wedemark unterwegs. Am Ortsausgang Hellendorf musste der Mann nach Angaben eines Polizeisprechers staubedingt abbremsen. Dies bemerkte ein dahinter mit seinem Mercedes Viano fahrender 40-Jähriger offenbar zu spät: Der Mann aus dem Landkreis Main-Spessart fuhr mit dem Auto auf den BMW auf. Die Beifahrerin im BMW wurde verletzt.

Dritter Wagen streift Mercedes und flüchtet

Ein drittes Fahrzeug konnte nach bisherigen Erkenntnissen noch rechtzeitig ausweichen – aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Wagen streifte den Mercedes an der linken, hinteren Seite. Doch der Fahrer setzte unbekümmert seine Fahrt fort.

Sowohl der BMW also auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Die Ermittler bitten insbesondere um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer und seinem Wagen. Das Kommissariat in Mellendorf ist unter Telefon (05130) 9770 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley