Unfall in Mellendorf: Fahrradfahrer muss ins Krankenhaus

Mellendorf

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Mellendorf ist ein Radfahrer verletzt worden. Eine 27 Jahre alte Wedemärkerin befuhr gegen 11 Uhr mit ihrem Ford die Straße Ortsriede. Sie beabsichtigte, die Schaumburger Straße geradeaus zu überqueren, um ihre Fahrt auf dem Rotkamp fortzusetzen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 55 Jahre alten Mannes aus Hellendorf, der mit seinem Fahrrad den linken Radweg der Schaumburger Straße in Fahrtrichtung Wedemarkstraße befuhr. Es kam es zum Zusammenstoß.

Der Fahrradfahrer wurde auf die Motorhaube des Autos geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er eine Platzwunde am Kopf und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Am Fahrrad und am Auto entstanden Sachschäden in Höhe von circa 2200 Euro.

Von Frank Walter