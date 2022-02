Bissendorf

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag um 12.20 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Scherenbosteler Straße in Bissendorf gekommen. Der 60-jährige Fahrer eines VW Golfs übersah beim Ausfahren eine 78-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße überqueren wollte. Sie stürzte und verletzte sich an der Hand und am Kopf. Die Seniorin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von Cecelia Spohn