Bissendorf

Ein 60 Jahre alter Autofahrer hat bereits am Freitag, 12. November, gegen 8.45 Uhr auf der Scherenbosteler Straße in Bissendorf offenbar einen Schwächeanfall erlitten. In der Folge verlor der Mann die Kontrolle über seinen VW Golf, kam von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst einen Carport und krachte dann in eine danebenstehende Mauer.

Bei dem Unfall verletzte sich der 60-Jährige leicht und kam in ein Krankenhaus. Ein Polizeisprecher bezifferte am Sonntag den entstandenen Schaden auf circa 10.000 Euro.

Rückwärts vom Grundstück in Bissendorf gefahren

Bei einem weiteren Unfall in Bissendorf am Sonnabend, 13. November, entstand gegen 13.15 Uhr ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nach Polizeiangaben wollte ein 82 Jahre alte Mercedesfahrer rückwärts von seinem Grundstück fahren. Dabei habe der Senior offenbar den VW Touran eines 45 Jahre alten Autofahrers auf dem Westerfeldweg übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Von Sven Warnecke