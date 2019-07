Bissendorf

Weil er nach eigenen Angaben vom Brems- auf das Gaspedal abgerutscht ist, hat ein 81-Jähriger in der Wedemark einen Unfall mit rund 10.000 Euro Schaden verursacht.

Nach Angaben von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Mellendorf, ereignete sich der Unfall in der Gottfried-August-Bürger-Straße in Bissendorf. Dort wollte der 81-jährige Mann am Donnerstagmittag um 14.34 Uhr mit seinem Mercedes rückwärts fahren. Als er auf das Gaspedal kam, fuhr das Auto Bebensees Angaben zufolge zunächst durch eine Hecke, kam ins Schleudern und prallte mit dem Heck dann gegen einen Brunnen. Dort kam der Wagen schließlich zum Stehen.

Der 81-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Von Julia Gödde-Polley