Nach dem Zusammenstoß eines Autofahrers mit einem Radler in der Wedemark sucht die Polizei Zeugen, aber auch den Unfallverursacher auf zwei Rädern. Verletzt wurde bei der Karambolage offenbar niemand.

Die Polizei sucht einen Radfahrer, der am Montag in der Wedemark in einen Unfall verwickelt worden ist. Quelle: Carsten Rehder/dpa (Symbolbild)