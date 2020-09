Abbensen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Alten Zollstraße in Abbensen ist am Mittwoch gegen 11 Uhr ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro entstanden. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wollte ein 58 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW Tiguan eine Baustellenkolonne überholen, die mit Baumfällarbeiten auf der Landesstraße 383 beschäftigt waren.

Nachdem er zwei Fahrzeuge der Straßenmeisterei überholt hatte, stieß er frontal mit dem entgegenkommenden BMW eines 24 Jahre alten Autofahrers zusammen. Der BMW-Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, obwohl zunächst keine Verletzungen feststellbar waren, so Bebensee. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

