Bissendorf

„Es ist eine historische Eheschließung“, sagte Bürgermeister Helge Zychlinski in seiner Traurede. „Ich freue mich, dass sie heute Teil der Geschichte werden.“ Jens Treude und Heike Syed haben am Freitagvormittag geheiratet. Im frisch sanierten Amtshaus, als allererstes Paar seit Ende der Bauarbeiten. Diese dauerten länger als ursprünglich geplant. Und so kam es, dass es vier Jahre lang in dem denkmalgeschützten Haus keine Eheschließungen mehr gab.

Bei der Premiere lief noch nicht alles nach Plan. Am Ende der Zeremonie streikte kurzzeitig die Musikanlage. Aber da war der wichtigste Moment schon vollbracht: Der 51-Jährige und die 47-Jährige hatten Ja zueinander gesagt. Es war eine kleine Hochzeitsgesellschaft, mit der Jens Treude und Heike Syed, die den Namen ihres Mannes annahm, ins Amtshaus in Bissendorf kamen. Doch Zychlinski sagte, dass eigentlich knapp 30.000 Wedemärker dabei seien durch die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit – fast wie bei einer königlichen Hochzeit.

Zur Galerie Heike und Jens Treude haben als Erste im frisch sanierten Amtshaus geheiratet. Vier Jahre lang war das in dem historischen Gebäude nicht möglich.

In der Tankstelle hat es gefunkt

Bei dem Wedemärker Ehepaar war es quasi Liebe auf den ersten Blick, erfuhren die Gäste im Trauzimmer. Die beiden lernten sich im Oktober 2008 kennen – in einer Tankstelle in Braunschweig. Dort arbeitete Syed im Nebenjob, um sich einen Motorradführerschein finanzieren zu können, gab Zychlinski wieder, was die beiden ihm in einem vorherigen Gespräch erzählt hatten. Syeds zukünftiger Ehemann fuhr mit seinem knatternden Motorrad zum Tanken vor.

Beim Bezahlen der Tankfüllung funkte es dann zwischen den beiden. Irgendwann fuhr Treude ein zweites Mal zu der Zapfsäule. Syed lud ihn spontan auf einen Kaffee ein und schrieb auf den Kassenbon heimlich ihre Nummer. Wenige Tage später meldete sich Treude – und dann nahm die Liebesgeschichte endgültig ihren Lauf, berichtete der Bürgermeister, der als Standesbeamter mit eingeschränktem Wirkungsfeld auch Paare trauen darf.

Trauzimmer ist für kleine Gesellschaft

In das Trauzimmer, das im Erdgeschoss links neben dem Eingang des Amtshauses in neuem Glanz erstrahlt, passen 25 Gäste. Die Tapete, türkis mit goldenem Muster, unterscheidet den Raum farblich von den restlichen Zimmern in dem Gebäude, das 1580 errichtet worden war. Eichendielen sorgen für einen urigen Charme im gesamten Haus.

Kosten für Sanierung sind deutlich gestiegen

Doch die Sanierung war aufwendig und deutlich teurer: Eine Abschlussrechnung für die Arbeiten liegt nach Auskunft von Gemeindesprecher Ewald Nagel noch nicht vor. Doch die Verwaltung rechnet mit Kosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Ursprünglich hatte sie mit einer Investition in Höhe von etwa 2 Millionen Euro kalkuliert. Die Steigerung läge jedoch fast im „normalen Baukostensteigerungsbereich“, hatte Zychlinski die teureren Arbeiten im vergangenen Jahr kommentiert. Während der Sanierung waren in dem Gebäude immer neue Probleme zutage getreten. Hinzu kamen Herausforderungen durch den Denkmalschutz.

Dies alles spielte bei dem feierlichen Moment jedoch keine Rolle. Das Ehepaar Treude genoss den Tag – und erlebte nach der Trauung noch einen großen Überraschungsmoment: Als die frisch Vermählten aus der Tür vor das Haus traten, ertönte Hufgeklapper, und eine Kutsche mit schwarzen Pferden fuhr vor. Die Braut war begeistert. „Ich freue mich total“, sagte Heike Treude, die als Kind geritten ist. Damit hatte sie nicht gerechnet.

Termin nicht vergessen

Eine Hochzeit am Valentinstag – Zufall oder Plan? „14.2. – das passt gut“, sagte Heike Treude. Und ihr Mann ergänzte, dass seine Frau den Termin gern wollte – „damit ich’s nicht vergesse“. Dann fuhr das Paar mit der Kutsche zum Essen. Lange bleiben Treudes jedoch nicht mehr in der Wedemark: Ende März wandert das Ehepaar nach Ungarn aus.

Paare können an verschiedenen Orten in der Gemeinde heiraten 172 Paare haben im vergangenen Jahr in der Wedemark geheiratet. Das sind vier weniger als 2018. Doch insgesamt seien die Zahlen auch während der mehrere Jahre dauernden Bauarbeiten im Amtshaus ungefähr gleich geblieben, heißt es aus dem Rathaus. „Vielleicht werden es jetzt mehr, aber weniger waren es nicht“, sagte Gemeindesprecher Ewald Nagel. Seit Juli 1993 dient das historische und denkmalgeschützte Amtshaus als Kulisse für Trauungen – mit vierjähriger Unterbrechung während der Sanierung. Das Standesamt richtete deshalb ein provisorisches Trauzimmer im benachbarten Bürgerhaus ein. Paare, die mit vielen Gästen feiern wollen, können sich weiterhin im Bürgersaal des Bürgerhauses trauen lassen. Dort fällt jedoch eine Extragebühr an. Zudem sind Trauungen im Kavaliershaus möglich – in Omas guter Stube und im Gewölbekeller. Für beide Kulissen erhebt das Standesamt ebenfalls eine zusätzliche Gebühr. Das Standesamt ist unter Telefon (05130) 581383, 581382 oder 581386 erreichbar. Grundsätzlich werden Bürger gebeten, vor ihrem Besuch einen Termin zu vereinbaren.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley