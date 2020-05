Meitze

„Himmelfahrtsbummler“, wie Bürgermeister Helge Zychlinski sie nennt, akzeptiert die Gemeinde Wedemark in diesem Jahr nicht. Die Kommune erlässt eine Allgemeinverfügung für das Gebiet rund um die Brücke über die Große Beeke zwischen Elze, Meitze, Gailhof, Mellendorf und Hellendorf – ein sogenannter Hotspot, der seit Jahren ein beliebtes Ziel der Feiernden ist.

Dort werden erstmals 24 Stunden lang – von Donnerstag, 21. Mai, 6 Uhr, bis Freitag, 22. Mai, 6 Uhr, – der Konsum von Alkohol mit mehr als 15 Volumen-Prozent, also Schnaps, sowie das Abspielen von Musik mit Verstärker verboten. Die Verwaltung und die Polizei kündigen intensive Kontrollen an – und verhängen bei Verstößen Bußgelder.

Die Verwaltung hat ihre Lehren aus den Vorjahren gezogen: In den vergangenen Jahren hatte sich die Meitzer Straße zu dem Hotspot für Bollerwagentouren am Vatertag entwickelt. 2019 kippte dort am Abend die Stimmung. Die Beamten mussten Strafanzeigen wegen Körperverletzung schreiben. Die Polizei räumte den Bereich schließlich, sprach Platzverweise aus und nahm fünf Personen vorläufig fest.

Der Hotspot für Vatertags-Ausflügler: Besonders Jugendliche verabreden sich zu Himmelfahrt für Alkoholtouren an der Großen Beeke. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Corona: Regeln für soziale Kontakte gelten weiterhin

Dieses Jahr sei die Situation aufgrund der Corona-Pandemie verschärft, sagt Zychlinski. Es gelten in Niedersachsen weiterhin strenge Kontaktbeschränkungen und ein Verbot für Gruppentreffen. Doch gerade diese drohten an dem Hotspot, stellt der Bürgermeister bei einem Gespräch an der Brücke unmissverständlich klar. Auch deshalb sei eine Allgemeinverfügung notwendig. In der Vergangenheit hatte die Kommune auf so eine Verbotszone verzichtet. Diesmal gebe es eine „gänzlich neue Bewertung der Lage“.

Radtouren bleiben möglich

Und die Polizei wird bei Verstößen durchgreifen. „Wir tolerieren keine Ansammlungen und Alkoholexzesse“, kündigt Zychlinski an. Aber: „Es wird keiner bei seinem Himmelfahrtsspaziergang eingeschränkt.“ Auch Fahrradfahrer dürften durch das Gebiet radeln. An den Zuwegungen platziert der Bauhof jedoch bereits am späten Mittwochabend Absperrbaken.

Bereitschaftspolizei unterstützt in der Wedemark

Jochen Sachweh, Leiter des Mellendorfer Polizeikommissariats, kündigt für Himmelfahrt eine Dauerpräsenz der Beamten zwischen Meitze und Hellendorf an. „Das hat sich in den vergangenen Jahren bewährt“, sagt er. Der Streifendienst wird personell verstärkt. Die Bereitschaftspolizei unterstützt ebenfalls. Jürgen Auhagen, Leiter des Teams Öffentliche Ordnung im Rathaus, hat zudem eine Alarmbereitschaft des Ordnungsdienstes organisiert. Der Leiter der sogenannten Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Burgdorf koordiniert die Einsätze und steht in Kontakt mit der übergeordneten Polizeidirektion in Hannover.

Die Gemeinde erlässt für den Himmelfahrtstag eine Allgemeinverfügung für einen großen Bereich rund um die Brücke über die Große Beeke. In der Zone gilt ein Alkoholverbot. Zudem dürfen Ausflügler keine laute Musik abspielen. Quelle: Julia Gödde-Polley

Und im Notfall können die Beamten schnell reagieren, sagt Sachweh. Sollte es an anderen Orten in der Kommune Ansammlungen geben, werde die Polizei dort ebenfalls Präsenz zeigen. Dazu behalten die Verantwortlichen auch die Aktivitäten in den sozialen Netzwerken im Blick.

Mindestens 100 Euro Bußgeld bei Verstößen

Verstöße gegen die Allgemeinverfügung, also Alkoholexzesse und laute Musik, will die Gemeinde mit einem Bußgeld in Höhe von 100 bis 150 Euro ahnden – pro Person. Missachten die Ausflügler zudem die geltende Verordnung des Landes, kommt eine weitere Geldstrafe obendrauf. Zychlinski fordert die Eltern auf, im Vorfeld mit ihrem Nachwuchs zu sprechen. So, wie man die Vatertagstouren kennt, „ist es in diesem Jahr auch schlichtweg nicht erlaubt“. Die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie schwebe über allem, sagt Frank Bührmann, neuer Leiter des Wedemärker Einsatz- und Streifendienstes.

