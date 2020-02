Mit Messgeräten hat das Land Niedersachsen den Verkehr auf der Hannoverschen Straße in Negenborn gezählt – auf Wunsch der Bürgerinitiative aus der Wedemark. Weil die Zahlen der ausgewerteten Daten aber nicht ausreichen, plant das Ministerium keine Bauarbeiten. Wird die Gemeinde selbst tätig?

Die kleinen schwarzen Messgeräte hingen im Herbst an einem Laternenpfosten an der Ecke von Hannoverscher Straße und Klappenbrücke in Negenborn – eine Woche lang hat das Land den Verkehr gezählt. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)