Meitze

Der Verein Bürger für eine Lebenswerte Wedemark (BLW) kritisiert erneut die Verkehrssituation in den Ortsteilen Meitze und Gailhof. In den vergangenen Tagen und Wochen sei die zumutbare Belastungsgrenze, was Lärm, Erschütterungen der anliegenden Gebäude und die Gefahren des Verkehrs an sich betrifft, nicht nur erreicht, sondern definitiv überschritten worden, sagt Christoph Chilla, Vorsitzender der BLW.

„Bei allem Verständnis für den Ausbau der Autobahn A7 bleibt festzustellen, dass offensichtlich an den Umleitungsverkehr über die Dörfer, abseits der vorgegebenen Umleitungsrouten, niemand der eingebundenen Fachleute gedacht hat“, kritisiert Chilla weiter. Die BLW fordere im Namen der Anlieger, beispielsweise der Dorfstraße in Meitze, die Gemeinde Wedemark auf, sehr zeitnah ein Konzept zur Verhinderung des Ausweichverkehrs zu erarbeiten und zu realisieren. „Die vorhandene Beschilderung und Überwachung reicht als Verhinderung er­wie­se­ner­ma­ßen nicht aus.“

Viele Auswärtige nutzen Schleichweg

Zuletzt nahm die BLW eine Zählung an einem Sonnabend vor. „Wir haben an der denkmalgeschützten Dorfstraße innerhalb von 15 Minuten rund 140 ortsfremde Fahrzeuge gezählt. Die Dorfstraße ist schon vor den Umleitungsverkehren in einem nicht optimalen Zustand gewesen, was sich durch die Verkehre der letzten Zeit massiv verschlimmert hat.“

Eine Woche später organisierte die BLW in Meitze eine Bürgerbefragung – und hatte innerhalb von kurzer Zeit eine Liste mit mehr als 100 Unterschriften vorliegen. Die Liste liegt dieser Zeitung vor. „Und das in Corona-Zeiten, wir sind also nicht von Haus zu Haus gegangen, sondern haben die Leute zufällig getroffen“, berichtet Chilla. Die große Sorge der Anwohner: Wenn es zur geplanten Industrieansiedlung vor den Toren von Gailhof und Meitze komme, sei zu befürchten, dass sich die unsägliche Verkehrssituation eher noch massiv verschlimmern werde, meint der Vorsitzende.

Tempo 30 und Durchfahrtsverbot

Der BLW fordert Tempo 30 und ein absolutes Überholverbot, außerdem an allen Dorfeinfahrten übergroße Schilder in Verbindung mit einem überwachten und generellem Durchfahrtsverbot mit Ausnahme von Anliegern. Bei Politik und Verwaltung kam der Verein BLW bislang noch nicht weiter, berichtet Chilla. „Uns als geplagten Anwohnern würde schon die Kontaktanschrift eines Menschen helfen, der für die Probleme in den Dörfern zuständig ist.“

Auf Anfrage bestätigt Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski, dass die Gemeinde sehr wohl das Thema auf der Agenda habe. Gleichwohl müsse – egal welche Regelung zum Tragen komme – diese auch rechtsverbindlich sein. Und diese Prüfung dauere nun mal, betont der Verwaltungschef.

Von Stephan Hartung und Sven Warnecke