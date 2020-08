Wedemark/Region Hannover/Torfhaus

Einen Tapetenwechsel samt Kurzurlaub – das bietet das Team Jugend- und Familienbildung im Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof in der Wedemark. Und auch im Münsterland und im Harz bietet die Region Hannover Ausflugsmöglichkeiten an. Ein Überblick über die aktuellen Angebote für Alleinerziehende mit Kind und für Jugendliche.

Ruhe tanken in Gailhof

Von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. August, gibt es noch freie Plätze für Familien und Alleinerziehende mit Kindern, die in Gailhof einen Aufenthalt in Familienzimmern mit eigenem Bad buchen möchten. Auf dem weitläufigen Gelände des Hauses in Gailhof können Gäste Ruhe tanken. Zum Angebot gehören aber auch frei wählbare Aktivitäten. So bieten sich Spaziergänge durch den Wald oder entlang des kleinen Flüsschens an. Außerdem ist das Freibad Mellendorf mit einem Fußweg von rund 20 Minuten gut zu erreichen. Ein Besuch im Freibad sowie eine geführte Nachtwanderung sind im Preis der Unterkunft enthalten. Die hauseigene Küche versorgt Eltern und Kinder mit leckeren Mahlzeiten.

Die Kosten für drei Nächste betragen 85 Euro für Erwachsene und 55 Euro für Kinder. Kinder bis zu drei Jahren sind kostenfrei. Eine Ermäßigung ist auf Antrag möglich. Die Preise beinhalten unter anderem Übernachtung, Verpflegung und Bettwäsche. Das Haus erfüllt alle erforderlichen Hygienemaßnahmen.

Münsterland : Urlaub auf dem Bauernhof

Der Kinderbauernhof Wigger im Münsterland bietet viel Platz für Bewegung und Spiele. Auf dem Heuboden austoben und auch übernachten, im Sandspielhaus seine Kreativität auslassen oder in den gemütlichen Zimmern entspannen – all das ist dort möglich. Das Angebot richtet sich an Alleinerziehende mit Kindern von zwei bis sechs Jahren. Der Termin liegt in den Herbstferien – 19. bis 23. Oktober. Der Kinderbauernhof Wigger liegt in Greven, nördlich von Münster. Die Teilnahme inklusive Unterkunft, Busreise, Verpflegung und Programm kostet 165 Euro für Erwachsene, 130 Euro für das erste Kind, 65 Euro für das zweite. Die Region kann auf Anfrage eine Ermäßigung erteilen.

Angebote für Jugendliche in Gailhof

Freie Plätze gibt es auch bei den Freizeit- und Bildungsangeboten für Jugendliche. Unter Einhaltung der erforderlichen Hygienekonzepte kann das Team Jugend- und Familienbildung der Region Hannover einige der ausgefallenen Sommertermine nun im Herbst nachholen: Dazu zählt „Stopp!“ von Montag bis Mittwoch, 12. bis 14. Oktober. Der Kurs im Jugend,- Gäste- und Seminarhaus gibt Hilfe, wie man sich in Konfliktsituationen verhält und vermittelt viele passende Strategien gegen Gewalt. Insbesondere das Selbstbewusstsein soll gestärkt werden. Er richtet sich an Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren. Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Programm: 70 Euro (Ermäßigung auf Antrag).

Jugendliche mixen leckere Cocktails

Ein weiteres Angebot für Jugendliche heißt „Euer Mix – ihr entscheidet!“, vom 23. bis 25. Oktober. Es geht nicht um Musik, sondern um coole Drinks. Ein professioneller Barkeeper mischt mit den Teilnehmenden leckere und interessante nicht-alkoholische Cocktails im Jugend,- Gäste- und Seminarhaus Gailhof. Anmeldungen sind einzeln aber auch als Gruppe mit bis zu fünf Personen möglich für Jugendliche von 14 bis 16 Jahren. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Programm liegen bei 70 Euro pro Teilnehmer, Ermäßigung auf Antrag.

Tipps und Tricks der Fotografie

Ein drittes Angebot für 13- bis 16-Jährige nennt sich „Mach dir ein Bild“. Der Termin ist vom 30. Oktober bis 1. November. Im Seminarhaus Gailhof entstehen dann Porträts, Actionfotos und experimentelle Aufnahmen mit Lichteffekten. Es gibt Tipps für bessere Fotos mit der Digitalkamera und dem Smartphone, außerdem Hilfe bei der Bildbearbeitung. Unterkunft, Verpflegung und Programm kosten 70 Euro pro Nase, Ermäßigung auf Antrag.

Anmeldungen und mehr Informationen sind zu bekommen beim Team Jugend- und Familienbildung, Am Jugendheim 7, 30900 Wedemark, Telefon (0511) 616 25600, und online auf www.team-jugendarbeit.de, außerdem auf Antrage per E-Mail an jugendarbeit@region-hannover.de.

Harz: Schullandheim Torfhaus hat Platz für Urlauber

Das Schullandheim Torfhaus (Harz) bietet viele Freizeitmöglichkeiten. Quelle: Udo Heuer (Archiv)

Und auch dies ist ein Urlaubsangebot der Region Hannover: Das Schullandheim Torfhaus im Harz. Es ist idealer Ausgangspunkt, das höchste Gebirge Norddeutschlands im (Kurz)-Urlaub zu entdecken. Bedingt durch zahlreiche Absagen von Gruppen und Schulklassen aufgrund der Corona-Pandemie stehen noch ausreichend Zimmer für Individualreisende und Familien zur Verfügung. Einzel-, Doppel- und Dreibettzimmer sind ebenso vorhanden wie Familienzimmer mit zwei Einzel- und einem Doppelstockbett. Alle Zimmer verfügen über eigene Duschen und WC. Zum Freizeitangebot auf dem Gelände gehören Flächen für Fußball, Volley- und Basketball sowie ein Grillplatz. Fünf Aufenthaltsräume mit Fernseher sind ebenfalls vorhanden.

Komplett saniert und vielseitig nutzbar: Das Schullandheim der Region Hannover in Torfhaus im Harz. Quelle: Region Hannover

Buchungen sind per E-Mail an schullandheim.torfhaus@region-hannover.de oder telefonisch unter (05320) 216 möglich. Die Preise liegen gestaffelt nach Anzahl der Übernachtungen und Alter zwischen 8 und 20,40 Euro. Die Verpflegung kann für bis zu drei Mahlzeiten dazu gebucht werden, Kinder bis zu zwei Jahre sind vollständig kostenfrei. Gäste erhalten diese Informationen ebenso wie die Preisliste per Mail.

Von Markus Holz