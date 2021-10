Bissendorf

„Meine Großtante Minnie war eine sehr resolute Frau“, sagt Autorin Petra Mensing aus Bissendorf. Ihre Großtante Minnie Faltin verließ in den 1920er-Jahren als junge Frau Deutschland, um die weite Welt zu sehen. In den 1940er- und 1950er- Jahren arbeitete sie im New Yorker Hotel Waldorf-Astoria als Zimmermädchen und betrat die Apartments und Zimmer zahlreicher Persönlichkeiten. Darunter war etwa Königin Elisabeth II. Zum 90. Geburtstag des Hotels stellte ihre Bissendorfer Großnichte Briefe und Bilder von Minnie für die Jubiläumsseite des Hotels zur Verfügung.

Die Geschichte ihrer Großtante Minnie hat Mensing 2019 in ihrem ersten Buch „Seid alle herzlich gegrüßt, Eure Minnie“ aufgearbeitet. Vor rund zehn Jahren entdeckte Mensing die Briefe ihrer Großtante. Diese hatte sie an ihren Bruder Friedrich, Mensings Großvater, gerichtet. Dazu bekam sie auch von Minnies Tochter neben den Briefen auch handgeschriebene Erinnerungen, in denen sie ihr Leben in den USA beschreibt. Obwohl die Autorin Minnie nur einmal als siebenjähriges Mädchen begegnet war, begann sie die Geschichte ihrer Großtante in einem Buch aufzuarbeiten.

„Während des Zweiten Weltkriegs war es schwer, Kontakt zu halten“

1981 besuchte Minnie Faltin ihren Bruder Friedrich Alschner in Bissendorf. Bei dem Besuch begegnete sie auch zum ersten Mal ihre Großnichte Petra Mensing, die damals sieben Jahre alt war.

„Sie hat mich sehr beeindruckt, die Frage warum sie ausgewandert ist, kam bei mir aber erst später auf“, sagt die Autorin. Befragen konnte sie Minnie dazu nicht mehr. Der Besuch in den 1980er-Jahren, bei dem Mensing ihr begegnete, war der letzte in Deutschland. Sie starb 2001 in den USA mit 99 Jahren. Die Briefe die Minnie an ihren Bruder und Mensings Großvater Friedrich Alschner schrieb und hinterließ, reichen bis in die 1960er-Jahre. Allerdings mit großen zeitlichen Abständen: „Der Zweite Weltkrieg kam dazwischen und hat das Halten des Kontakts erschwert“, sagt Mensing. Ab 1960 vermutet sie, konnten die Geschwister dann aber telefonieren.

Gemeinsam mussten die Geschwister, die in Hannover-Linden aufwuchsen, mit schweren Schicksalsschlägen fertig werden. 1913 starb die Mutter und nur ein Jahr später auch der gemeinsame Vater. Daraufhin kamen die damals zwölfjährige Minnie und der elfjährige Friedrich für kurze Zeit in ein Kinderheim. Danach führte sie der Weg nach Bissendorf, doch dort wurden sie getrennt, um als Knecht und Magd zu arbeiten. „Es gab Verwandtschaft, aber die wollten oder konnten die Beiden nicht aufnehmen“, sagt Mensing. In Bissendorf machte Minnie eine Ausbildung zur Köchin und Haushälterin und fand ihre große Liebe, Peter. „Sie war schon verlobt, aber wollte die Welt sehen, bevor sie heiratet“, sagt ihre Großnichte.

Wegen der schwierigen Lebensverhältnisse zieht Minnie von Kuba in die USA

Allein machte sich die verlobte Minnie auf den Weg in die Dominikanische Republik und ließ ihren Verlobten in Bissendorf zurück. In Santo Domingo arbeitete sie für einen Konsul als Köchin und kehrte schließlich 1926 zurück nach Bissendorf. Ihr Aufenthalt in der Heimat war allerdings nur von kurzer Dauer, denn kurze Zeit später reiste sie zusammen mit ihrem Verlobten Peter und zwei Freunden nach Kuba, um in Havanna erneut für einen Konsul zu arbeiten. „Auf Kuba ist einiges passiert, dort haben Minnie und Peter dann auch geheiratet“, sagt Mensing. Wegen der schwierigen Lebensverhältnisse in Havanna zogen Minnie und Peter einige Jahre später weiter in die USA. Dort führte sie der Weg schließlich um 1940 nach New York.

„Minnie hatte durch die Arbeit im Konsulat sehr gute Referenzen und wurde im Waldorf-Astoria als Zimmermädchen eingestellt“, sagt Mensing. Minnie durfte schnell in den oberen Etagen der Hoteltürme arbeiten, in der die großen Persönlichkeiten der damaligen Zeit Apartments bezogen. Neben royalen Gästen schreibt sie in ihren Briefen auch von bekannte Schauspielerinnen und Schauspielern sowie von einem Besuch der Kennedys: „Diesen Menschen ist Minnie immer wieder bei ihrer Arbeit begegnet“, sagt Mensing.

Autorin Petra Mensing aus Bissendorf ist fasziniert von den Briefen ihrer Großtante Minnie. In ihrem Buch „Seid alle herzlich gegrüßt, Eure Minnie", arbeitet sie die Geschichte ihrer Großtante anhand von Briefen auf.

New Yorker Hotel veröffentlicht Briefe und Bilder von Minnie

Bis heute hält die Bissendorfer Autorin den Kontakt zu Minnies Enkeln und Urenkeln aufrecht. Neben ihrem Buch erinnert sich auch auf ihrer Seite bei Instagram an ihre Großtante. So sei auch der Kontakt zum Waldorf-Astoria in New York zustande gekommen. Das Hotel hat die Briefe und Bilder von Minnie inzwischen auf seiner Internetseite www.waldorfstories.com gepostet, zusammen mit den Geschichten und Erinnerungen von anderen Hotelmitarbeitern und -gästen aus den vergangenen 90 Jahren.

Von Leona Passgang