13 Hofläden und Betriebe aus der Wedemark sind in der Broschüre zur neuen Hofladenroute aufgeführt. Sie bieten frische Produkte wie Fisch, Obst, Gemüse, Honig, Eier, Milch und Fleisch von Tieren mit nachverfolgbarer Herkunft an. Die Betriebe setzen auf kurze Transportwegen, Qualität und Geschmack. Laut Wedemarks Wirtschaftsförderin Antonia Hingler ist bei der Route bewusst auf eine möglichst große Vielfalt gesetzt worden. „Wir können lokal so viel machen – wir müssen es nur wollen.“

Neben dem Biohof Hemme mit angeschlossenem Hofladen Rotermund-Hemme, Neue Straße 21, in Brelingen finden sich in der Broschüre unter anderem die Landschlachtereien Backhaus, Schulstraße 12, und Grimsehl, Martin-Müller-Straße 2, im gleichen Ort. Eine weitere Schlachterei befindet sich bei Familie Dettmers an der Hohenheider Straße 24 in Elze. In dem Dorf ist auch noch der Spargelhof Hemme an der Wasserwerkstraße 12 aufgeführt.

Der dritte Hemme-Betrieb ist in Sprockhof zu finden: Seit Jahren gilt der Hof an der Sprockhofer Straße 9 mit seinen Milchprodukten als kulinarischer Botschafter Niedersachsens. In Hellendorf wartet der Forellenhof an der Meitzer Straße 65 mit frischer und geräucherter Ware auf Kunden. Direkt daneben bietet der Hofladen Schönhoff seine Produkte an – zur Weihnachtszeit bekannt auch für die freilaufenden Gänse und Enten. In Dudenbostel erzeugt die Imkerei Jörns Hof ihre hochwertigen Produkte. Einige Orte weiter gibt es die Heidelbeerplantage Decker & Hahnel an der Straße An der Düpe 2A in Negenborn. Alle Adressen sind auch unter www.hannover.de im Internet zu finden.