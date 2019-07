Berkhof

Bei einem Verkehrsunfall in Berkhof ist am Mittwoch gegen 16.40 Uhr ein Radfahrer verletzt worden. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, war der 32 Jahre alte Radler auf der vorfahrtsberechtigten Straße Auf dem Raden unterwegs. Dabei wurde er offenbar von einen 56 Jahre alten Autofahrer übersehen, der mit seinem Nissan von der Aschenbergstraße in die Straße Auf den Raden abbiegen wollte.

Nach dem Zusammenprall stürzte der Fahrradfahrer zu Boden. Er zog sich leichte Verletzungen zu, der Autofahrer blieb unverletzt. Den Schaden beziffert Bebensee auf etwa 3000 Euro.

Von Sven Warnecke