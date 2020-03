Schöne Dörfer sind auch ansehnlich: Traditionell sammeln daher im frühen Frühjahr Ortsräte, Vereine, Feuerwehren und Dorfbewohner in den Orten der Wedemark und der Feldmark Müll ein. In Hellendorf waren die Helfer bereits unterwegs, in Bissendorf-Wietze, Resse und Gailhof stehen die Aktionen noch bevor.