Mellendorf

Eine Reiterin kommt zu Pferd von der Hermann-Löns-Straße, will weiter in die Landschaft reiten und hält kurz an. Das sei das Kreuz des deutschen Ostens, sagt sie auf eine Frage nach dem Mahnmal an der Wegscheide dort. Und was bedeutet das Kreuz? Auf dem Stein daneben beschreibe das wohl ein Text, meint sie. Aber da gibt es keinen erklärenden Text.

Das hohe Holzkreuz ist vielleicht für viele einheimische Spaziergänger und Radfahrer zwischen Mellendorf und Wiechendorf eine vertraute Selbstverständlichkeit. Doch das „Kreuz des Deutschen Ostens“ wird als Zeichen auch kritisch gesehen, seit die marode gewordene Stätte aus dem Jahre 1964 auf Bitten des Ortsrats Mellendorf/Gailhof im Dezember 2020 von vielen ehrenamtlichen Akteuren wiederhergestellt wurde. In der Diskussion zu einem fragenden Umgang mit der Geschichte hat Bürgermeister Helge Zychlinski die Unterstützung der Gemeinde für eine zusätzliche Informationstafel zugesagt.

Das Holzkreuz mit seinen eisernen Lettern ist überarbeitet, rechts darunter steht ein schwerer Naturstein. Darauf aufgeführt sind die ehemaligen deutschen Ostgebiete Ostpreußen, Grenzmark Posen-Westpreußen, Pommern, Schlesien und Brandenburg. Aber das Wort ehemalig fehlt.

Das Wort „ehemalig“ fehlt bei der Auflistung der früheren deutschen Ostgebiete. Quelle: Ursula Kallenbach

Jüngere Generation sieht Kreuz kritisch

Kritische Fragen und Gedanken haben sich nach der Erneuerung des Denkmals etwa bei Frank Martens und Freundin Manuela Böhm aus der Wedemark eingestellt. „Gesagt wurde uns, dass es angeblich auf die Vertriebenen des Ostens hinweisen soll, man findet aber keine einzigen Hinweise auf irgendwelche Personen“, bemängeln sie. Die ehemaligen Provinzen/Landesteile seien auf dem Gedenkstein nur aufgelistet, ebenfalls kommentarlos. „Der Name Kreuz des deutschen Ostens ist durch die Bezeichnung ,deutscher Osten‘ geeignet, an eine mögliche Wiedervereinigung/Wiedervereinnahmung zu denken, da die bezeichneten Gebiete nicht mehr zu Deutschland gehören“, argumentieren die beiden Leser, die der jüngeren Generation der Nachgeborenen angehören. „Insgesamt macht das ,Denkmal‘ in seiner ganzen Art und Weise für uns den Eindruck, es geht eher um Ländereien und deren Rückführung ins ,deutsche Vaterland’ als um eine Erinnerung an Leid und Vertreibung der Bevölkerung aus diesen Gebieten“, kritisieren sie. „Sollte nicht eine weniger martialische Darstellung gewählt werden?“, regen die Wedemärker an. „Auch die fette Schrifttype in Altdeutsch assoziiert eine rückwärts gewandte Denkweise.“ Ohne zusätzliche Informationen gewinne man jedenfalls einen falschen Eindruck.

Borgas: Kreuz kann nicht vereinnahmt werden

Mellendorfs Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas ordnet das indes als „ein geschichtsträchtiges Mahnzeichen ein, welches am 13. September 1964, am ,Tag der Heimat’, mit einer eindrucksvollen Feierstunde enthüllt wurde“. Der Sinn des Tages sei aus dem Verständnis in der Feierstunde, das Bekenntnis aller Deutschen zur Heimat gewesen, verdeutlicht Borgas. Von den damaligen Akteuren so angedacht, habe sich die Inschrift auf dem ursprünglichen Stein auf die verloren gegangenen ostdeutschen Gebiete bezogen. „Wer gibt uns das Recht, dieses Mahnmal zu verändern oder ihm eine andere Bedeutung zuzuführen? Niemand – und wir wollen es auch nicht“, betont Borgas auf Anfrage. Dies sei weder im Sinn des Verschönerungsvereins noch des Ortsrates, die wesentlich zu der Wiederherstellung beitrugen. Die Mellendorfer Ortsbürgermeisterin ist überzeugt: „Wer sich zu der Geschichte zu dem Mahnzeichen informiert, wird feststellen, dass es keinesfalls zu dem Irrglauben kommen kann, das ganze Monument könne politisch auch in die rechte Ecke gerückt oder von dieser vereinnahmt werden“. Auch ein Blick dazu in die Mellendorfer Chronik könne hilfreich sein, meint sie. „Geschichte ist das, was es ist, es sollte nicht im Nachhinein verändert werden, nur weil man es Jahrzehnte später vermeintlich besser weiß.“

Ist Gedenken eine Warnung vor Krieg und Gewalt?

Eine geschichtliche Deutung ihrer – älteren – Generation versucht Brigitte Gerdts. Der Sprachgebrauch des „deutschen Ostens“ habe tatsächlich früher unter den Nationalsozialisten eine andere, „böse missbräuchliche Bedeutung gehabt“, berichtet die Leserin dieser Zeitung. Gemeint seien vielmehr „Gebiete in besetzten Ländern von Polen, Baltikum, Russland und weitere, wo Millionen Einheimische brutal ermordet und Deutsche angesiedelt werden sollten“. Aber sie gibt auch zu bedenken: „Dieser falsche Nazi-Sprachgebrauch heißt ja nicht, diesen Begriff, mit dem die deutschen Flüchtlinge ihre ehemals wirklich deutsche Heimat in Schlesien, Pommern, Ostpreußen bezeichnet haben, nicht im richtigen Zusammenhang benutzen zu dürfen“, erinnert Gerdts. „Meine Eltern und Großeltern sprachen vom deutschen Osten, meinten damit ihre verlorene Heimat und waren frei von irgendwelchem deutschnationalen Gedankengut.“

Das Mahnkreuz braucht eine Info-Tafel „Man kann dieses Denkmal nicht unkommentiert lassen und sollte es durch eine Aufmerksamkeit weckende Info-Tafel mit einem knapp gefassten, präzisen Text ergänzen“, sagt Martin Stöber. Der Historiker aus dem Niedersächsischen Institut für Historische Regionalforschung arbeitete im Projekt Erinnerungskultur der Gemeinde Wedemark von 1930 bis 1950 mit. Auf der Tafel müsse einerseits daran erinnert werden, dass die Geschichte von Flucht und Vertreibung im und nach dem Zweiten Weltkrieg großes Leid für die Vertriebenen und für die auf der Flucht Umgekommenen mit sich brachte. „Aber andererseits ist zu betonen, dass die Ursache für diese Ereignisse eindeutig darin lag, dass Deutschland unter dem verbrecherischen NS-Regime fast ganz Europa mit Krieg überzog, in besetzten Gebieten mordete, brandschatzte und ausbeutete.“ Es verbiete sich, Opfer und Leid beider Seiten gegeneinander aufzurechnen. Bei dem Kreuz handele es sich gleichsam um ein doppeltes Denkmal, betont der Historiker. Das müsse deutlich herausgestellt werden. „Es erinnert an die Gebietsverluste Deutschlands, dokumentiert aber zugleich in Form und Diktion den Zeitgeist und den Umgang mit der jüngeren deutschen Geschichte in den 1950er-/1960er-Jahren“, verdeutlicht er. Die heutige Erinnerungskultur könne genau da nicht anknüpfen, sondern müsse namentlich – und vor allem - die vorher erwähnte Geschichte einbeziehen. Schließlich könnte die Info-Tafel den Bogen zu den erschreckenden Phänomenen von Flucht und erzwungener Migration heute schlagen, regt auch der Historiker an. Die historischen Situationen von 1945 und 2021 seien selbstverständlich nicht vergleichbar. „Aber die jeweiligen Zustände zogen und ziehen dennoch oft ähnliche Folgen nach sich. Man könnte leider zweifeln, ob aus Geschichte gelernt wird.“ uc

Das Mellendorfer Gedenkkreuz meine eben wirklich die Menschen, die dann umgekehrt unter der Rache der Siegermächte, ihre Heimat oder ihr Leben auf der Flucht aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten verloren haben, sagt Gerdts. „Und in diesem Gedenken an das Leid dieser Menschen ist hier zur Erinnerung ein Denkmal gesetzt, ohne einen Zusammenhang mit rechtsradikalem, reaktionärem Gedankengut und ausdrücklich ohne Anspruch auf Rückgabe verlorener ehemaliger deutscher Gebiete. Gedenken und Trauer muss erlaubt sein und ist letztlich eine Anti-Kriegs-Demonstration, eine Warnung vor Krieg und Gewalt“, betont die Wedemärkerin.

Zychlinski: Mit Mahnmal eröffnet sich auch Chance

Das Mahnmal erinnere an die Vertriebenen aus ehemals deutschen Gebieten am Ende des Zweiten Weltkrieges, betont Bürgermeister Helge Zychlinski. „Dieser erzwungene Exodus war und ist Unrecht, unabhängig von der unermesslichen Schuld der Deutschen im und am Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig sind die heutigen Grenzen unveränderlich und zu akzeptieren“, hält Zychlinski fest. Für ihn biete das Kreuz auch die Möglichkeit, eine brandaktuelle Mahnung zu sein. „Denn Vertreibung und Flucht sind leider nach wie vor weltweit an der Tagesordnung. Gerade wir Deutschen sollten vor unserem geschichtlichen Hintergrund weiterhin Hilfsbereitschaft und Mitgefühl für Vertriebene und Asylsuchende an den Tag legen. Dieses Verständnis wach zu halten, ist eine große Chance, die sich mit diesem Mahnmal eröffnet“, betont der Bürgermeister. Auf Anfrage stellt er in Aussicht, dass die Gemeinde bei der Installation einer erläuternden Informationstafel behilflich sein könnte. Vielleicht auch in Form eines Projektes mit jungen Menschen.

Von Ursula Kallenbach