Elze

Die Gemeinde Wedemark muss einen Wasserrohrbruch in Elze reparieren. Die Arbeiten an der Landesstraße 190 – die Ortsdurchfahrt der Walsroder Straße – sollen nach Auskunft von Rathaussprecher Ewald Nagel am Montag, 22. Februar, beginnen.

Seinen Angaben zufolge wird die Fahrbahn in Richtung Berkhof in Höhe der Querungshilfe zum Bahnhof halbseitig gesperrt. Die Umleitung wird über die Wasserwerkstraße (K 109) und Plumhofer Straße (K 107) zurück zur L 190 geführt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 3. März an.

Verkehr gen Norden wird in Elze umgeleitet

„Die Kanalisation unterhalb der Fahrbahn ist beschädigt und muss repariert werden“, heißt es von Gemeindesprecher Nagel weiter. Zwischen dem Geh- und Radweg auf der Ostseite der Landesstraße klafft ein tiefes Loch. Dieser Schaden müsse umgehend behoben werden. „Da das Kanalrohr in rund drei Metern Tiefe liegt, ist es erforderlich, dass während der Reparaturarbeiten die Fahrbahn in Richtung Berkhof gesperrt wird“, teilt Nagel ferner mit.

Ein tiefes Loch klafft nach dem Wasserrohrbruch auf dem Geh- und Radweg in Höhe des Bahnhofs. Quelle: Sven Warnecke

„Auf Grund der geringen Entfernung der Baustelle zum Bahnübergang, kann der Verkehr nicht durch eine Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeführt werden.“ , sondern wird umgeleitet, kündigt der Rathaussprecher an. „Die Fahrbahn der L 190 in Richtung Süden wird durch diese Baumaßnahme nicht beeinträchtigt.“ Zudem bleibe die Zufahrt zum Bahnhof Bennemühlen aus beiden Richtungen erhalten.

Bei der geplatzten Leitung handelt es sich um einen Abwasserkanal, der der kommunalen Tochtergesellschaft Wedemark-Abwasser gehört. „Wir haben ein Loch im Fußweg festgestellt, darunter läuft unser Kanal in drei Metern Tiefe. Die Lage ist nicht dramatisch, es verläuft dort lediglich eine Endhaltung, also eine Kanalstrecke, durch die nicht viel Wasser fließt“, heißt es auf Anfrage dazu von Abwasser-Geschäftsführer Henning Luttermann.

Regiobus-Linie 695 von Bauarbeiten betroffen

Aus Sicherheitsgründen hat die Gemeindeverwaltung bereits vor dem Beginn der Arbeiten an der Schadstelle auf Tempo 30 reduziert. „Das Loch ist dicht an der Straße. Mit verminderter Geschwindigkeit verringert sich die Gefahr, dass Lastwagen den Schaden vergrößern. Unser Bauhof prüft morgens, mittags und abends den Zustand des Lochs“, teilt Nagel weiter mit. Die Höhe des Schadens stand am Freitag noch nicht fest. Zunächst müsse die schadhafte Stelle freigelegt werden, berichtet Nagel.

Unterdessen teilt das Unternehmen Regiobus mit, dass die Linie 695 von den Straßenbauarbeiten in Elze betroffen ist. Ab dem kommenden Montag gegen 8.30 Uhr können bis vermutlich zum 3. März die Haltestellen Am Bahnhof und Plumhoferstraße in Fahrtrichtung Berkhof nicht angefahren werden. An der Plumhofer Straße wird indes ein Stopp als Ersatz eingerichtet.

Von Sven Warnecke