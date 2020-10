Bestenbostel

Nach zehn Jahren gibt es bei den Waldkindern Wedemark eine Änderung: Kathrin Linde hat die Leitung der Gruppe „ Waldfrischlinge“ nun an Corinna Maronga übergeben. Im Jahr 2010 starteten zunächst die Eltern-Kind-Gruppen „Kabouter“ und „Wikinger“ mit Abenteuerlust, Energie und zahlreichen Ideen für gemeinsame Stunden im Wald.

Seit dieser Zeit seien viele Freundschaften entstanden, die bis heute bestünden, heißt es vom Team der Waldkinder Wedemark. „Rückblickend sind sich echte Wegbegleiter begegnet“, teilt der Verein weiter mit. „Irgendwann ging es um mehr als die eigentliche Idee der positiven Einflüsse der Natur auf die gesunde kindliche Entwicklung“, sagt Linde. Daraus gewachsen sei die Gruppe der „ Waldfrischlinge“. Linde dankt dem Erzieherteam, den zahlreichen Familien, allen Unterstützern sowie vergangenen und aktuellen Vorständen für die Zusammenarbeit.

Der Verein freut sich, eine Nachfolgerin gefunden zu haben. Maronga ist promovierte Biologin und Mutter – und nach eigenen Angaben auf die kommende Zeit gespannt. Interessierte können sich bei ihr unter Telefon (01 51) 55 77 65 66 informieren und zwei kostenlose Schnuppertermine ausmachen. Die „ Waldfrischlinge“ treffen sich dienstags von 9 bis 10.30 Uhr in der Sandkuhle in Oegenbostel. Die Gruppe ist für Kinder bis vier Jahre in Begleitung der Eltern oder Großeltern gedacht. Es sind noch Plätze frei.

Von Sven Warnecke