Mellendorf

Die Landesschulbehörde hat die Gerüchte bestätigt, dass Udo Gremke das Gymnasium Mellendorf nach nur kurzer Zeit als Leiter wieder verlässt. Er war erst im September ans Gymnasium gekommen. Für seine Stellvertreterin Katrin Meinen kam diese Nachricht eigenen Angaben zufolge überraschend. Bereits im Dezember hat sie die Schulleitung kommissarisch übernommen – als ständige Vertreterin. Es gehe an der Schule alles weiter wie bisher, versichert Meinen – auch Dank der Unterstützung von Lehrern sowie Eltern.

Es ist normal, dass der Stellvertreter, wenn der Chef nicht da ist, vertritt, betont Meinen auf Nachfrage. Dies sei bereits bei einem Tag so. Aktuell sei der Schulleiter noch offiziell am Gymnasium. Wann er die Schule auf eigenen Wunsch konkret verlässt und wohin, dazu hat die stellvertretende Leiterin bislang keine verbindlichen Informationen von der Landesschulbehörde, wie sie sagt. „Zum nächstmöglichen Termin“, hatte Bianca Trogisch, Sprecherin der Behörde, lediglich auf Anfrage geschrieben.

Unterschrift fehlt in E-Mail – Eltern vermuten Wechsel

Eltern hatten bereits vermutet, dass es einen erneuten Wechsel an der Spitze der Schule gibt. Sie waren angesichts einer fehlenden Unterschrift des neuen Leiters in der zu Weihnachten verschickten E-Mail hellhörig geworden. Eine Mutter wandte sich daraufhin an die HAZ und berichtete, dass Eltern und Schülern unklar ist, warum der Studiendirektor nicht mehr an der Schule sei. Inzwischen wurden aber alle Eltern, Lehrer und Schüler über die Situation informiert, berichten Meinen und die Schulelternratsvorsitzende Cornelia Blume unisono.

Die Stelle soll Trogischs Angaben zufolge so schnell wie möglich ausgeschrieben werden. Aber: „Grundsätzlich können wir eine Stelle erst dann ausschreiben, wenn sie absehbar frei wird.“ Wenn einn Schulleiter in den Ruhestand gehe, könne die Stelle rechtzeitig ausgeschrieben werden. Dann sei eine nahtlose Neubesetzung möglich. Bei kurzfristigen Vakanzen – wie jetzt am Wedemärker Gymnasium – könne erst dann die Suche nach einem Nachfolger beginnen.

Vierwöchige Bewerbungsfrist

Voraussichtlich im Februar oder März soll die Schulleiter-Stelle nun im Schulverwaltungsblatt ausgeschrieben werden. Interessierte müssen ihre Bewerbung spätestens vier Wochen danach bei der Landesbehörde oder der Schule einreichen. „Als Tag der Ausschreibung gilt das auf dem Titelblatt des Heftes des Schulverwaltungsblatts vermerkte Ausgabedatum“, schreibt die Sprecherin weiter. Auf die Stelle können sich Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung für Gymnasien bewerben. Überdies sollten Interessierte über „längere Praxiserfahrung in der Schule verfügen“ und Kompetenzen in der schulfachlichen Koordination oder in anderen Bereichen erworben haben, heißt es weiter über die Anforderungen. Anschließend werden die Bewerber beurteilt. Zudem werden verschiedene Gremien – darunter der Schulvorstand, eine Gleichstellungsbeauftragte und Personalräte – beteiligt.

Vorherige Leiterin war fast 20 Jahre an Schule

Es ist noch gar nicht lange her, dass die Stelle am Gymnasium ausgeschrieben war: Erst im Sommer suchte die Landesschulbehörde einen neuen Leiter, nachdem Swantje Klapper vor den Ferien nach fast 20 Jahren am Gymnasium in den Ruhestand gewechselt war. Damals bewarben sich nach Angaben von Trogisch drei Kandidaten. Einen nahtlosen Wechsel zum Start ins neue Schuljahr gab es jedoch nicht. Der Sprecher des niedersächsischen Kultusministeriums begründete dies seinerzeit mit einer „erforderlichen Beteiligung zur Benehmensherstellung“. Erst Anfang September trat Gremke seinen Dienst an der Schule an.

Doch das Gymnasium war in der Zwischenzeit nicht ohne Leitung: Schon damals übernahm die stellvertretende Schulleiterin Meinen die Aufgaben kommissarisch. Jetzt steht sie erneut kommissarisch an der Spitze. Für sie sei nichts wirklich neu, berichtet Meinen über die aktuelle Situation. Sie habe bereits mit Swantje Klapper eng zusammengearbeitet und sei mit den Themen und Aufgaben vertraut.

Schulleitungsteam ist nur halb besetzt

Nur die Fülle habe sich verändert. Denn: „Wir sind im Moment nur ein kleines Team“, sagt Meinen. Die Schulleitung ist nur zu dritt – Meinen sowie Franziska Jaap als Koordinatorin der Sekundarstufe I und Tore Böttcher, der für die Oberstufe zuständig ist. Normalerweise sei das Team zu sechst. Zwei Koordinatorenstellen sind derzeit unbesetzt. Die Bewerbungsverfahren laufen bereits, sagt Meinen.

Bewirbt sich Meinen auf die Stelle?

Das Team komme jedoch gut klar – auch Dank der Unterstützung von Eltern und Lehrern, die Aufgaben übernehmen und unterstützen. „Das habe ich so noch nie erlebt“, freut sich die kommissarische Leiterin über den Zusammenhalt. Will sie sich denn selbst auf die Stelle bewerben? „Aktuell stellt sich die Frage nicht – wir haben einen Schulleiter“, sagt Meinen. Und, wenn die Stelle ausgeschrieben wird? „Dann werde ich darüber nachdenken.“

Eltern würden Bewerbung der Stellvertreterin begrüßen

Die Eltern würden jedoch eine Bewerbung Meinens begrüßen. „Wir hoffen, dass es Frau Meinen wird“, sagt Cornelia Blume auf Nachfrage. „Weil sie im Geschäft ist.“ Warum Herr Gremke die Schule so schnell wieder verlassen will, darüber kann sie nur spekulieren. Für jeden Neuen sei es nicht einfach, sich einzufinden. An der Schule mit circa 1000 Schülern gebe es auch jetzt viel zu tun. Der Elternrat sei in alle Vorgänge eng mit einbezogen worden. Es gebe einen regelmäßigen Kontakt mit der Schulleitung. „Wir können uns nicht beschweren“, sagt Blume.

Indes geht Meinen davon aus, dass sie bis zum Ende des Schuljahres kommissarisch an der Spitze steht und erst zum neuen Schuljahr ein neuer Leiter übernimmt – wenn alles so bleibt und die Stelle ausgeschrieben wird, so die ständige Vertreterin.

Landesschulbehörde: An fünf Gymnasien fehlt ein Leiter Wer will derzeit ein Gymnasium leiten? Nach Auskunft der Landesschulbehörde ist es aktuell in Niedersachsen nicht so schwierig, die Stellen zu besetzen. In den allermeisten Fällen sei ein Nachfolger nahtlos oder „zumindest sehr zeitnah“ vorhanden, berichtet Sprecherin Bianca Trogisch. „Landesweit sind aktuell lediglich fünf Stellen an Gymnasien unbesetzt.“ Überdies ist es unüblich, dass es nach wenigen Monaten erneut einen Wechsel an der Spitze gibt. Es könne aber durchaus vorkommen, dass sich Schulleiter wieder entschließen, die Einrichtung zu verlassen – „aus ganz unterschiedlichen Gründen“. Zahlen erhebt die Landesschulbehörde dazu nach eigenen Angaben nicht.

Von Julia Gödde-Polley