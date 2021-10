Wedemark

Wie läuft das Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr, warum engagieren sich Menschen in der Wedemark, und was könnte für einen selbst das passende Ehrenamt sein? Darüber wollen Anne Kracke und Daniel Diedrich von der Freiwilligenagentur Wedemark in einem Podcast aufklären – quasi eine Ehrenamtsmesse auf die Ohren. In der Podcastreihe „Ehrenamtsradio Wedemark“ sprechen die beiden Moderatoren mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus Vereinen und Gemeinden über ihre Arbeit.

Die ersten beiden Folgen sind nun online hörbar, sechs weitere sollen noch folgen. Insgesamt haben Kracke und Diedrich mit 17 Engagierten gesprochen. Jeden Montag erscheint eine neue Folge auf der Website https://ehrenamtsradiowedemark.buzzsprout.com/ sowie bei den bekannten Streamingdiensten.

Die erste Folge gibt Einblicke in die Kinder- und Jugendarbeit

In der ersten Folge „Doing it for the Kids: Kinder- und Jugendarbeit“ sprechen die Moderatoren mit Andreas Morcinek von der Ortsfeuerwehr Bissendorf und Christoph Eppert von der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg. Die beiden Gäste berichten über ihre Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und was sie daran begeistert.

„Die Kinder geben einem eine ganze Menge zurück“

Was die beiden Männer in ihrem Ehrenamt tagtäglich tun und wie Interessierte mitmachen können, erfahren die Podcasthörerinnen und -hörer in gut 30 Minuten. Der Grundkern der Kinder- und Jugendarbeit sei die Gruppen- und Sozialpädagogik, erklärt Diedrich in Folge eins. Dem stimmen die beiden Gäste zu. Sie bieten in ihren Organisationen ortsnahe und altersgerechte Betreuung an. Für sie sei das Schönste am Ehrenamt, die Kinder und Jugendlichen als Team zu erleben. Und natürlich der Spaßfaktor – da sind sich beide einig. Auch das „positive Mitwirken“ ist Morcinek besonders wichtig. „Die Kinder geben einem eine ganze Menge zurück“, sagt er. Eppert möchte den Kindern und Jugendlichen vor allem „etwas mit auf den Weg geben“ und ihre Entwicklung fördern.

Von Fiona Lechner